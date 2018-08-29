وثائقيات | لثام الظلام

وثائقيات | لثام الظلام

فيلم لثام الظلام، وثائقي يرصد بداية ظهور فكر داعش المتطرف في الجنوب السوري مطلع عام 2014، ابتداءاً من محافظة القنيطرة وانتقالاً إلى درعا وجنوب دمشق.

كما يتطرق الفيلم للاستراتيجية التي اعتمدها تنظيم داعش في التغلغل في المجتمع ومن ثم السيطرة على الثورة السورية وتشويهها وصولا إلى محاربة الثوار الذين ثاروا على نظام الأسد والتنكيل بهم.

ويتحدث الفيلم عن عمليات التصدي للتنظيم في الجنوب السوري من قبل كتائب الجيش الحر، ومعارك الكر والفر بين الجانبين، والتي انتهت إلى محاصرة التنظيم في منطقة حساسة على الحدود بين ثلاثة دول،

هي سوريا والأردن وهضبة الجولان السوري المحتل بالإضافة إلى طبيعة المنطقة ذاتها والتي تتميز بوعورتها الجبلية، وهي من العوامل التي حالت دون القضاء على التنظيم بشكل نهائي..





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