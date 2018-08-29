وثائقيات | فيلم "أطفال برسم المجهول"

وثائقيات | فيلم " أطفال برسم المجهول"

لاشك أن الحالة المأساوية التي يعيشها الشعب السوري بسبب ظروف الحرب المستمرة منذ أكثر من ست سنوات، تدفعنا للبحث عن إفرازت هذه الحالة وماخلفته داخل البنية الإجتماعية السورية سواءً في الداخل السوري أو في دول اللجوء.

وضمن السياق السابق، حاولت قناة الآن تسليط الضوء على الواقع النفسي الذي يعيشه العديد من الأطفال السوريين ضمن الفيلم الوثائقي الذي انتجته مؤخراً بعنوان "أطفال برسم المجهول"؛ حيث يستعرض الفيلم قصص حقيقة لأطفال عايشوا ظروفاً كارثية وعانوا أمراضاً نفسية خطيرة .

كما ويستضيف الفيلم (مختصون اجتماعيون وأطباء نفسيون) لشرح الأمراض التي اجتاحت فئة كبيرة من الشعب السوري بسبب حالة الظلم والقهر التي عايشوها؛ منهم ( الدكتور فراس الجندي وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، والدكتور ملهم الحراكي طبيب ومعالج نفسي للأطفال والمراهقين، والدكتور مأمون مبيض رئيس الجمعية السورية للصحة النفسية، والدكتور مأمون السيد عيسى المدير الطبي في جمعية عطاء).

ولايغفل التقرير عن رصد الإحصائيات والدراسات الدولية التي صدرت حول هذا الشأن، ومنها الدراسة التي أصدرتها منظمة (انقذوا الأطفال) حيث ذكرت أرقاماً صادمة، وواقعاً مريراً يتطلب علاجه بأسرع وقت ممكن..

الجدير بالذكر، أن فيلم ( أطفال برسم المجهول ) يتناول القضايا النفسية للأطفال السوريين، وهو الملف الذي لاقى اهتماماً إعلامياً نادراً في سنوات الحرب السورية..



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