وثائقيات | حصاد الآن في عام 2016

وثائقيات | حصاد الآن في عام 2016



ودعنا سنة 2016 بأحداثها الصعبة التي مرت على الأمة العربية والعالم، كانت مليئة بالألام والمتاعب السياسية والاقتصادية وحتى الرياضية، فضلا عن بروز تحديات جمة وأزمات تنتظر حلولا عاجلة.

وفي ختام كل عام لابد من استرجاع الذاكرة، حول أبرز الملفات والقضايا والقرارات التي جرت، والتي لربما سيبقى أثرها لسنة 2017، وربما لسنوات أخرى قادمة.

* أحداث سياسية غيرت شكل العالم:

1. الهجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران

2 يناير 2016

- اقتحم عشرات المتظاهرين الإيرانيين سفارة المملكة العربية السعودية في طهران، وألقوا عليها زجاجات حارقة؛ تشابه المشهد في سفارة المملكة بمدينة مشهد، إذ تمكن المتظاهرون من اقتحام مبنى السفارة، وإحراقها وتهشيم وسرقة مافيها. وعلى الفور أعلنت الرياض قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران، تبعتها في هذا الإجراء دول أخرى خليجية وعربية.



2. الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات كاملة عن إيران

17 يناير 2016

- في هذا التاريخ قرر الإتحاد الأوروبي رفع عقوباته الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران، وصادقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على امتثال إيران لإلتزاماتها تجاه الإتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في 14 من تموز/يوليو 2015.



3. الأزمة اليمنية - مباحثات الكويت

21 أبريل 2016

- مباحثات السلام اليمنية انطلقت في الحادي والعشرين من نيسان/أبريل برعاية أممية، وسط دعوات من الموفد الدولي اسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى تقديم تنازلات للوصول إلى مخرج نهائي للأزمة؛ وبعد أربعة أشهر، انهارت المحادثات بين الجانبين وأخفقت في الوصول إلى اتفاق يحقن دماء اليمنيين.



4. الجيش اليمني وبإسناد التحالف يحرر المكلا من احتلال القاعدة

23 أبريل 2016

- تمكنت وحدات من الجيش الوطني اليمني مدعومة بالمقاومة الشعبية من تحرير مدينة المكلا عاصمة محافطة حضرموت، أي بعد عام من سيطرة تنظيم القاعدة على المدينة، وفي الخامس والعشرين من نوفمبر من العام نفسه، زار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المكلا، وهي أول زيارة له منذ تحريرها.



5. التصويت على انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي

24 يونيو 2016

في صباح يوم الرابع والعشرين من شهر يونيو، حسم البريطانيون أمر بلادهم بالانفصال عن عباءة الاتحاد الأوروبي بنسبة 52 في المئة، وعلى خلفية ذلك، استقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في الثالث عشر من يوليو، وخلفته في رئاسة الحكومة تيريزا ماي.



6. محكمة لاهاي تقضي بعدم أحقية بكين في بحر الصين

13 يوليو 2016

- محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، قررت أن الصين لا تملك حقوقا تاريخية على القسم الأكبر من مياه بحر الصين الجنوبي، مؤيدة موقف الفلبين في القضية.

من جانبها، أعلنت بكين رفضها وعدم اعترافها بالقرار الصادر عن المحكمة ، في حين رحب وزير الخارجية الفلبيني بقرار المحكمة، داعيا إلى ضبط النفس.



7. الانقلاب العسكري الفاشل ضد اردوغان

15 يوليو 2016

- في ليلة وضحاها، انقلب الوضع رأسا على عقب في مدن تركية عدة، ليلة لا ينساها المواطن التركي والمشاهد العربي، حيث ضجت وسائل الإعلام العالمية بنبأ الانقلاب العسكري الفاشل الذي قاده فئة من الجيش ضد حكومة اردوغان، إلا أن ساعات قليلة كانت كفيلة بعودة الأمور إلى نصابها.



8. إقالة رئيسة البرازيل ديلما روسيف بشكل رسمي ونهائي

31 أغسطس 2016

- في الحادي والثلاثين من أغسطس، صوت مجلس الشيوخ البرازيلي على عزل المرأة الحديدية كما يلقبونها، الرئيسة السابقة ديلما روسيف من منصبها، بأغلبية ستين صوتا إلى عشرين صوتا. ويأتي ذلك في ختام إجراءات قضائية تداخلت فيها السياسة وأثارت جدلا واسعا في البلاد.



9. وفاة ملك تايلاند .. صاحب أطول فترة حكم في العالم

13 اكتوبر 2016

- في الثالث عشر من اكتوبر، توفي ملك تايلاند بوميبول أدوليادي، عن 88 عاما بعد صراع مع المرض، لينتهي بذلك حكم استمر سبعة عقود. حيث يعد الملك أقدم عاهل في العالم؛ يحبه التايلانديون ويعدونه أحد رموز الوحدة في بلد منقسم.



10. انتخاب ميشال عون رئيسا للبنان بعد 29 شهرا من شغور كرسي الرئاسة

31 اكتوبر 2016

- بعد سنتين ونصف السنة من الشغور في منصب الرئاسة، انتخب النواب اللبنانيون في الحادي والثلاثين من اكتوبر الزعيم ميشال عون رئيسا للجمهورية، ليكون بذلك رئيس الجمهورية الثالث عشر في تاريخ لبنان. فراغ كرسي الرئاسة، تسبب في شلل المؤسسات الرسمية، وتصعيدا في الخطاب السياسي والطائفي، وتراجعا في النمو الاقتصادي.



11. الانتخابات الأمريكية - فوز ترامب

8 نوفمبر 2016

- حظيت الانتخابات الأمريكية باهتمام عالمي واسع، وانتهت بوصول المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة، بعد أن تغلب على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون، حاصدا 290 صوتا من أعضاء المجمع الإنتخابي، مقابل 232 حصلت عليها كلينتون، ويتولى ترامب منصبه الجديد رسميا في العشرين من كانون الثاني/يناير من السنة القادمة.



12. روسيا تسحب توقيعها من معاهدة روما للمحكمة الجنائية الدولية

16 نوفمبر 2016

- أعلنت موسكو الأربعاء الذي يوافق السادس عشر من نوفمبر، سحب توقيعها على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، مبررة ذلك بأن المحكمة فشلت في تلبية تطلعات المجتمع الدولي. وكانت روسيا سنة ألفين، وقعت على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، التي أنشأت للنظر في جرائم الحرب.



13. وفاة فيدل كاسترو عن 90 عاما

25 نوفمبر 2016

- في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر، خسر الكوبيون زعيمهم فيدل كاسترو، الزعيم الذي أقام دولة شيوعية على أعتاب الولايات المتحدة، وتحدى على مدى 50 عاما محاولات لإسقاطه.

انتزع السلطة في ثورة 1959، حكم كوبا 49 عاما وأطاح بالرأسمالية، وحظي بشعبية كبيرة بعد أن جعل المدارس والمستشفيات في متناول الفقراء، وعاصر عودة العلاقات بين بلاده والجارة الأمريكية، العام الماضي، وشهد زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لكوبا، وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس للولايات المتحدة إلى كوبا منذ 1928.



14. اغتيال السفير الروسي لدى تركيا

19 ديسمبر 2016

- في هذا اليوم تم اغتيال السفير الروسي أندريه كارلوف في العاصمة التركية انقرة، بعد أن أطلق النار عليه أحد أفراد الشرطة، الذي أعلن أنه نفذ العملية انتقاما لمدينة حلب السورية.

وعلى الفور بدأت التحقيقات التركية الروسية في الحادث، وعززت تركيا اجراءاتها الأمنية حول السفارة الروسية في انقرة.



* سوريا .. أزمة تتفاقم ولا حل بالأفق:

ما بين حصار وتجويع وصفقات انتهت بتهجير جماعي، يضاف إلى ذلك أزمة انسانية متفاقمة وركود في الحل السياسي، هكذا اسدلت سنة الفين وست عشرة ستارها على الملف السوري.

الحصار والتجويع الذي ينتهي غالبا بصفقات يفرضها نظام الأسد تفضي بتهجير المدنيين عن مدنهم، كانت هي السياسة الأبرز التي اتبعها الأسد وحلفائه في سوريا.

القصة بدأت من مضايا التي سجل فيها 31 مدنيا ماتوا جوعا في 2015 وحدها لتلمس معاناة المحاصرين؛ هذا ويسقط المزيد من الضحايا حتى الثامن والعشرين من كانون الأول يناير بدا تنفيذ صفقة اخراج جرحى من مضايا والزبداني مقابل اخراج مسلحين من كفريا والفوعة بريف ادلب.

ثم تلى ذلك تنفيذ صفقتين مشابهتين في نيسان ابريل واب اغسطس، مع استمرار الحصار الذي حصد المزيد من الضحايا بفعل الجوع والامراض المزمنة، كالسحايا التي فتكت بابناء المنطقة. إذ أجبر الأسد وبعد حصار هو الأشد على المدنيين، كل أهالي دارياو عائلاتهم يوم السادس والعشرين من أغسطس/آب على الخروج من مدينتنهم إلى إدلب.

تبع ذلك في سبتمبر/أيلول إجلاء المئات من المقاتلين وعائلاتهم من حي الوعر المحاصر في مدينة حمص وسط البلاد إلى ريفها الشمالي، في وقت يواصل النظام حصاره للحي لإجبار من تبقى على التسليم والخروج.

فانتقل بعد ذلك الأسد إلى معضمية الشام المجاورة لداريا، حيث هجّر آلافا من أهلها وأخرج المقاتلين يوم التاسع عشرمن أكتوبر/تشرين الأول.

تلا ذلك في نوفمبر/تشرين الثاني إبرامه اتفاقا لإخلاء المسلحين من منطقتي قدسيا والهامة بريف دمشق مقابل إدخال المواد الغذائية للمنطقتين.

واختتم النظام عمليات التهجير حول دمشق نهاية نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول في كل من مخيم خان الشيح ومدينة التل على التوالي.

وأكمل النظام مشهد التهجير مع إجلاء عشرات آلاف المدنيين والمقاتلين من أحياء حلب الشرقية بعد حملة قصف وعمليات عسكرية مكثفة وتدمير للمستشفيات والمنشآت الخدمية.

أما ضحايا السنة هذه فقط اعتمدنا فيها على ما وثقته الشبكة السورية لحقوق الانسان، فقد قضى في هذا العام ما لايقل عن ثلاثة عشر ألفا وثلاثمئة مدني على يد قوات الأسد والمليشيات الطائفية وروسيا.

ارتكبت معهم قوات الاسد وروسيا أكثر من 387 مجزرة في كل أنحاء سوريا وتم استخدام نحو ألف ومئتين وخمسن برميلا متفجرا وآلاف القنابل المحرمة دوليا.

إلى جانب استهداف ألف ومئتين وواحد وخمسين مركزا حيويا، وقتل مئة وثمانية وخمسين فردا من الكوادر الطبية، كما تم توثيق اختفاء أكثر من سبعة آلاف وخمسمئة شخص قسريا. وتم تسجيل اربعمئة وثمانمئة وعشرين حالة وفاة تحت التعذيب.

خريطة المشهد الميداني لم تشهد تغيرا كبيرا على مستوى المعارك وكانت حلب إحدى أهم المحطات الفاصلة في هذا الصراع، ففي مطلع مايو/أيار 2016 أصبح طريق الكاستيلو الحيوي عنوان المعارك الكبرى بحلب بين فصائل المعارضة وقوات النظام وحلفائه التي سيطرت على الطريق وفرضت حصار على المدينة.

وفي يونيو/حزيران من حيث تقدم فصائل من المعارضة المسلحة بشكل ملحوظ في ريفها الجنوبي وارتفاع نسبة السيطرة الفعلية عليها، بالتزامن مع تراجع الإسناد الجوي الروسي لقوات الأسد. مع اطلاق معارك فك الحصار عن المدينة.

وفي المرحلة الثانية من ملحمة حلب الكبرى مطلع آب أغسطس سيطرت المعارضة على الكلية المدفعية التي كانت عنوان فك الحصار عن الأحياء الشرقية.

وقد استمرت المعارضة في إحراز مزيد من التقدم وكسر الحصار الذي حاول النظام فرضه عليها في الأحياء الشرقية من المدينة، حتى استطاعت في أكتوبر/تشرين الأول السيطرة على ضاحية الأسد.

توقفت بعد ذلك المعارك مع تزايد القصف على الاحياء الشرقية وهجوم واسع للنظام سقطت فيه حلب في الثاني عشر من كانون الأول ديسمبر وباتت كاملة بيد النظام آواخر ذات الشهر.

وفيما يخص أبرز التطورات السياسية، فقد تراوحت ما بين العديد من المفاوضات والمبادرات من الأطراف الدولية، ففي نهاية يناير/كانون الثاني ومطلع فبراير/شباط، أعلن ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي إلى سوريا عن انطلاق مبادرات جنيف 3 بين المعارضة والنظام، وهي بمثابة جولة جديدة من مفاوضات الأمم المتحدة لحل الأزمة. وفي الثاني من فبراير/شباط أعلنت الولايات المتحدة وروسيا التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية صادق عليه مجلس الأمن.

وفي الفترة من (14-24) من مارس/آذار تمت مفاوضات غير مباشرة بين النظام والمعارضة في جنيف، ولكنها أيضًا لم تؤدِ إلى تقدم ملموس. ثم أعلنت روسيا في الخامس عشر من آذار مارس سحب قواتها من سوريا سرعان ما تبين ان ذلك كان مراوغة وعادت القوات للانتشار في سوريا من جديد.

كما توصلت الولايات المتحدة وروسيا في الثاني عشر من سبتمبر/أيلول إلى هدنة للمرة الثانية وذلك خلال عيد الأضحى. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي فشل مجلس الأمن في إصدار مشروعي قرار روسي وفرنسي لوقف إطلاق النار في حلب.

أما عن أبرز القرارات التي اتخذها المجلس، فقد كان القرار رقم (2314) الذي أصدره في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول، حيث أدان فيه استخدام الأسلحة الكيماوية وعمليات قتل المدنيين التي يمارسها الأسد بعد أن افضت تحقيقات أممية باستهداف النظام 3 مناطق باسلحة كيماوية.

كما عادت روسيا والصين الى عقدة الفيتو حين استخدمت حين أجهضت في الخامس من ديسمبر كانون الثاني مشروعاً أممياً بشأن حلب.

وانتهى العام باصدار نتائج تحقيق تؤكد استهداف قافلة انسانية في ريف حلب بغارات جوية دون الاشارة الى الفاعل صراحة وذلك في الثالث والعشرين من ديسمبر كانون الثاني.

* داعش يفقد سيطرته ويلتقط أنفاسه الأخيرة:

عام الهزائم وانحسار النفوذ مر على تنظيم داعش خلال 2016 ، خسر آلاف المقاتلين في مختلف العمليات، وعلى الجبهات السورية والعراقية والليبية وتبددت قوته في خراسان وغرب افريقيا.

إذ تمكنت القوات العراقية بدعم من التحالف، استعادة مزيد من الأراضي التي كانت داعش يحتلها، وارتفعت نسبتها من 40 في المئة مع بداية العام الجاري إلى نحو 61 في المئة.



9 فبراير 2016

البداية من الرمادي التي تم تحريرها في شباط/فبراير. ثم عاد داعش إليها مرة أخرى، ليتم تحريرها نهائيا في شهر آب/أغسطس.

26 يونيو 2016

أما مدينة الفلوجة فقد تمت استعادتها في 26 من حزيران/يونيو.

23 أغسطس 2016

وفي أغسطس آب تم تحرير بلدة القيارة الاستراتيجية.

17 اكتوبر 2016

أخيرا معركة الموصل، التي أعلن بدئها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في السابع عشر من أكتوبر تشرين الأو، وتم فيها تحرير أكثر من مئتي قرية وحي في محيط وداخل المدينة.

19 فبراير 2016

أما في سوريا فقد خسر داعش المزيد من المساحات هناك، ففي التاسع عشر من شباط فبراير خسر مدينة الشدادي الحدودية.

8 أبريل 2016

وفي أغسطس آب خسر مدينتي منبج وجرابلس.

16 اكتوبر 2016

أما أبرز المعارك فكانت في دابق الاستراتيجية التي خسرها في أكتوبر تشرين الأول.



7 نوفمبر 2016

لتنطلق بعدها في نوفمبر تشرين الثاني معركة غضب الفرات لتحرير الرقة والتي سيطرت فيها قوات سوريا الديمقراطية على 25 قرية في محيط المدينة.

الأرض ليست فقط ما خسره داعش، بل كانت خسارته أكبر على مستوى الافراد والقادة، فحسب وزارة الدفاع الأمريكية، وفي 8 كانون الأول/ديسمبر، قضت ضربات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش على 50 ألفاً على الأقل.

وإضافة إلى هذا، عاد ما بين 20 و30 في المئة من المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم.

وتراجع عدد مقاتلي داعش في سوريا والعراق إلى نحو 15 ألف مقاتل وفق التقديرات الأمريكية.

وإذا عدنا لقائمة من اعترف داعش بقتلهم عام 2016، وجدنا أن القائمة تضم أسماء أهم قادته على الإطلاق.

5 مايو 2016

ففي شهر مايو ايار، تم الإعلان عن قتل "أبو علي الأنباري" مستشار البغدادي.

13 يوليو 2016

وفي منتصف يوليو تموز أعلن مقتل "أبو عمر الشيشاني"، الذي كان يشغل منصب وزير الحرب في التنظيم.

30 اغسطس 2016

أما الخسارة الأكبر فتحققت بمقتل "أبو محمد العدناني" المتحدث الإعلامي للتنظيم.

11 اكتوبر 2016

وفي الحادي عشر من أكتوبر تشرين الأول أقر داعش مقتل أبو محمد فرقان مسؤول دعاية التنظيم.

29 ديسمبر 2016

وفي التاسع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر قتلت غارة أمريكية بالقرب من الرقة أبو جندل الكويتي، الرجل الثاني في القيادة العسكرية للتنظيم في سوريا.

أما بالنسبة للموارد المادية والمالية للتنظيم، فتراجعت بشكل مؤثر عام 2016، إذ تراجعت عوائد النفط وخسر نحو 80 ألف برميل نفط يومياً.

7 ديسمبر 2016

أما عن خسائر التنظيم خارج سوريا والعراق فقد خسر داعش مدينة سرت أبرز معاقله في ليبيا تماما يوم السابع من ديسمبر كانون الثاني.

في غرب افرقيا فقد انهار التنظيم بعد الانشقاقات التي أصابته هناك حين تم عزل أبو بكر شيكاو من زعامة بوكو حرام الذي بايع داعش.

لكن في أوروبا فقد تمكن التنظيم المتطرف من زعزعة الأمن عبر من جندهم أو بايعوه، أو ما يطلق عليهم بالذئاب المنفردة.

22 مارس 2016

ففي 22 من آذار/ مارس الماضي، شهدت بروكسل عاصمة بلجيكا، ثلاث هجمات إرهابية.

26 يوليو 2016

وفي تموز/ يوليو، وهو الشهر الدامي في أوروبا حين نُفِذَ هجوم كنيسة نورماندي في فرنسا.

14 يوليو 2016

في الشهر ذاته، دهست شاحنة حشدًا من الجماهير أثناء احتفالهم بالعيد الوطني في مدينة نيس جنوب فرنسا.

22 يوليو 2016

أما المانيا فقد شهدت هجوما داميا في نفس الشهر حين أطلق مسلحا النار على المركز الأولمبي التجاري في مدينة ميونيخ.

20 ديسمبر 2016

وأخيرا هجوم برلين الإرهابي الذي وقع يوم 20 ديسمبر كانون الأول حين اقتحمت شاحنة كبيرة سوقًا لأعياد الميلاد وسط برلين، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل.

5 يوليو 2016

ولا ننسى الهجوم الذي تبناه داعش في الخامس من تموز/يوليو والذي وقع بالقرب من المسجد النبوي في المدينة المنورة، وقتل أربعة من رجال الأمن وأصاب خمسة آخرين.



* اقتصادات واعدة:

1. الملك سلمان يعلن انشاء جسر بري يربط بين مصر والسعودية

8 ابريل 2016

- نبدأ أبرز الأحداث الاقتصادية من المملكة العربية السعودية، حيث أعلن خادم الحرمين الشريفين في الثامن من أبريل خلال زيارته مصر، إنشاء جسر بري يربط بين المملكة ومصر، في خطوة تاريخية ونقلة نوعية، كفيلة برفع التبادل التجاري بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق.



2. رؤية المملكة العربية السعودية 2030

25 أبريل 2016

- ولعل أيضا رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تم الإعلان عنها في الخامس والعشرين من أبريل، هي أبرز الأحداث الاقتصادية على الصعيد الخليجي والعربي، حيث أعلنت ملامح خطة عريضة للإصلاح الاقتصادي والتنمية، للنهوض باقتصاد المملكة وتحريرها من الاعتماد على النفط.



3. بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني يوافقان على الاندماج لإنشاء أكبر بنك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

3 يوليو 2016

- في منطقة الخليج أيضا شهد الثالث من يوليو اندماج بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني، بإجمالي أصول بلغت نحو 642 مليار درهم إماراتي، مايعادل 175 مليار دولار أمريكي.

هذا البنك الدامج سيكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيسهم في إنشاء قوة مالية كبيرة، وخبرة واسعة. ومن المتوقع إتمام الاندماج في الربع الأول من السنة الجديدة.



4. تعويم العملة المصرية

3 نوفمبر 2016

- في الثالث من نوفمبر، قرر البنك المركزي المصري تعويم سعر صرف الجنيه ليتم تحديده وفقا لآليات العرض والطلب في السوق. هذه الخطوة لاقت ترحيبا من الاقتصاديين والمجموعات التجارية، إذ أن تعويم العملية المحلية، سيؤدي إلى دعم الصادرات والقطاع السياحي لانخفاض أسعار الخدمات المقدمة للمستوردين والقادمين من الخارج.



5. ضربة قوية لشركة سامسونغ بسبب هاتفها "نوت 7"

2 سبتمبر 2016

- وعلى مستوى الشركات العالمية،استيقظ قطاع الهواتف الذكية التابع لشركة سامسونج في الثاني من سبتمبر، على صدمة كبيرة بعد تقارير أفادت أن حوادث انفجار في بطارية هاتفها اللوحي الأحدث جالاكسي نوت7 ، أرغمتها على إيقاف شحنه إلى الموزعين، وطلبت من المستخدمين إغلاق الهواتف وتسليمها. ونتيجة لذلك تكبدت الشركة خسارة مالية قدرت بـ 26 مليار دولار.



6. انطلاق مبيعات أيفون 7 حول العالم

16 سبتمبر 2016

- وفي عالم الهواتف الذكية وفي السادس عشر من ذات الشهر، انطلقت مبيعات أيفون 7 الجديد في نحو 28 بلدا حول العالم، حيث اصطف عشاق الهاتف في طوابير طويلة للحصول على الإصدار الجديد الأكثر إثارة في عام 2016.



7. إطلاق أول رصيف للناقلات العملاقة في الإمارات بتكلفة 650 مليون درهم

24 سبتمبر 2016

- في اليوم الرابع والعشرين من الشهر ذاته، دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة أول رصيف لتحميل ناقلات النفط العملاقة في إمارة الفجيرة، بتكلفة إجمالية بلغت 650 مليون درهم، ليكون أعمق رصيف بالعالم.



8. لايات المتحدة تسمح لبوينغ وإيرباص ببيع إيران طائرات تجارية

22 سبتمبر 2016

- ي هذا اليوم أذنت الولايات المتحدة الأمريكية لشركتي إيرباص وبوينغ ببيع طائرات تجارية إلى إيران. وأبرمت إيران مع "ايرباص" في أواخر كانون الثاني/يناير، اتفاقا ينص على تزويد طهران بـ 118 طائرة، مقابل 10 إلى 11 مليار دولار.



* إيران في المرحلة التقدمية:

1. بتاريخ 12/1/2016 إيران تزيل قلب مفاعل آراك النووي وتملأه بالاسمنت.

2. بتاريخ 17/1/2016 البدء في تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني وترحيب دولي بذلك.

3. بتاريخ 28/1/2016 توقيع عقد بقيمة 400 مليون يورو بين شركة بيجو الفرنسية وإيران.

4. بتاريخ 15/2/2016 إيران تصدر أول شحنة من النفط الخام إلى أوروبا منذ توقيع الاتفاق النووي.

5. بتاريخ 18/2/2016 بنوك إيران تعود إلى شبكة سويفت بعد غياب أربع سنوات.

6. بتاريخ 20/2/2016 باكستان ترفع العقوبات عن إيران وعودة العلاقات التجارية والمالية بين البلدين.

7. بتاريخ 3/4/2016 وزير النفط الإيراني يعلن أن صادرات النفط تجاوزت مليوني برميل في اليوم.

8. بتاريخ 13/4/2016 ايطاليا تبرم صفقات بالبلايين في إيران.

9. بتاريخ 23/7/2016 حجم التبادلات بين ايران والدول الاوروبية ارتفع بنسبة 30%.

10. بتاريخ 29/8/2016 إيران تنشر منظومة صواريخ إس300 الصاورخية لحماية منشأة فوردو.

11. بتاريخ 11/8/2016 ايران ستسمح باستيراد هواتف آي فون الأمريكية.

12. بتاريخ 4/9/2016 مصارف في طهران ترفض التعاون مع الحرس الثوري الإيراني.

13. بتاريخ 10/10/2016 شركة رويال داتش شل توقع اتفاقا اوليا للعودة الى إيران.

14. بتاريخ 11/11/2016 ظريف يصل التشيك بمستهل جولة اقتصادية في أوروبا الشرقية.

15. بتاريخ 8/11/2016 ايران توقع مع مجموعة توتال الفرنسية اتفاقا لاستثمار حقل غاز كبير.

16. بتاريخ 6/11/2016 ايران و"ايتر" توقعان أول اتفاقية تعاون نووي وتتعهدان ببقاء معلوماتهما سرية.

17. بتاريخ 8/12/2016 إيران توقع عقدا مبدئيا مع "شل" لتطوير حقول نفطية وغازية رئيسية.

18. بتاريخ 19/12/2016 إيران تبرم صفقة مع ايرباص لشراء100 طائرة.

19. بتاريخ 11/12/2016 الخطوط الإيرانية توقع اتفاقية لشراء80 طائرة ركاب بوينج.



* تحول عالمي للبيئة المستدامة:

1. اتفاق باريس التاريخي للمناخ

22 أبريل 2016

- في الثاني والعشرين من شهر أبريل، اجتمع ممثلو أكثر من 165 دولة في مقر الأمم المتحدة، ووقعوا على اتفاق باريس بشأن المناح. ودخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تصديق 55 دولة مسؤولة عما لا يقل عن 55 بالمئة من الانبعاثات الكربونية المسببة للإحتباس الحراري.



2. قمة المناخ تنطلق في مراكش

7 نوفمبر 2016

- وبعد أن أصبح اتفاق باريس ساري المفعول رسميا، جاءت قمة مراكش التي عقدت في السابع من نوفمبر في مدينة مراكش وسط المغرب، وهي الدورة الـثانية والعشرين لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، جاءت لمراجعة ماتم الاتفاق عليه في اتفاق باريس، وأكدت على تثبيت الاحترار العالمي دون درجتين مئويتين، بالمقارنة مع ماكانت عليه حرارة الكوكب قبل الثورة الصناعية.



3. الطائرة الإماراتية سولار امبلس تنهي جولتها حول العالم

26 يوليو 2016

- في هذا اليوم بدأ تاريخ جديد في مجال الطيران، حين هبطت في السادس والعشرين من شهر يوليو في أبوظبي طائرة "سولار إمبلس 2" التي تعمل بالطاقة الشمسية بعد رحلة طويلة، لتنهي أول رحلة حول العالم دون استخدام أي قطرة من البترول.



4. تطوير أول قمر صناعي يتم تصنيعه بأيد وخبرات إماراتية

6 يناير 2016

- في الإمارات أيضا، أنهى مركز محمد بن راشد للفضاء في السادس من يناير، أنهى التصميم النهائي للهيكل الهندسي للقمر الصناعي "خليفة سات" في خطوة تسبق إطلاقه إلى الفضاء سنة 2018. وخليفة سات هو أول قمر يتم بناؤه وتصنيعه بالكامل في دولة الإمارات، وأول قمر اصطناعي بإنتاج عربي خالص.



5. الصين تنهي بناء أكبر تلسكوب بالعالم

3 يوليو 2016 وبدأ تشغيله بـ 26 سبتمبر 2016

- وليس بعيدا عن مجال الصناعات الفضائية، ركبت الصين في الثالث من يوليو 2016، القطعة الأخيرة لأكبر تلسكوب لاسلكي في العالم، والذي ستستخدمه لاستكشاف الفضاء والبحث عن حياة خارج كوكب الأرض. وجرى تثبيت التلسكوب وارتفاعه 500 متر وحجمه بحجم 30 ملعب كرة قدم فوق جبل في جنوب غرب الصين.



6. أول عملية جراحية ناجحة داخل العين باستخدام روبوت

12 سبتمبر 2016

- في مجال التكنلوجيا والطب معا، نجح جراحون بريطانيون في إجراء عملية داخل العين باستخدام الروبوت، ما فتح الباب أمام الاستعانة بالإنسان الآلي مستقبلا في العمليات الطبية.



7. إعصار ماثيو يقتل 842 في هايتي وحدها

7 اكتوبر 2016

- هذا العام شهد الكثير من الأعاصير التي وقعت مناطق مختلفة من العالم، ولكن أكثرها قوة وتسببا في عدد الوفايات والإصابات هو إعصار ماثيو الذي ضرب دولة هايتي، وقتل 877 شخصا بالجزيرة وحدها، فيما ألغيت مئات الرحلات الجوية في جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية الذي تضررت كثيرا هي الأخرى جراء الزلزال.



* عام الفساد الكروي والمفاجآت السارة:

1. فضائح الفيفا وانتخاب إنفانتينو

26 فبراير 2016

- ولى السويسري جياني إنفانتينو رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم خلفا للرئيس السابق، سيب بلاتر، الذي تنحى في أعقاب سلسلة من الفضائح، وفاز إنفانتينو بفارق 27 صوتا عن أقرب منافسيه البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة.



2. فوز الجزائري رياض محرز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

24 أبريل 2016

- توج الجزائري رياض محرز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي، ليكون بذلك أول لاعب أفريقي وعربي يفوز بهذه الجائزة المرموقة، وقاد محرز فريقه ليستر سيتي للحصول على لقب الدوري الإنجليزي، مسجلا 17 هدفا لفريقه.

3. فوز ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

3 مايو 2016

- توج نادي ليستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي لكرة القدم لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي، وحقق ليستر سيتي ما وصت بـ "المعجزة" فقد فاز بلقب الدوري، بعد أن كان يكافح الموسم السابق من أجل البقاء في المسابقة.



4. ريال مدريد يحرز لقب دوري أبطال أوروبا

28 مايو 2016

- توج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 11 في تاريخه بعد تفوقه على جاره اللدود أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح إثر تعادلهما في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لهدف.



5. الذكرى المئوية لكوبا أمريكا

3 يونيو 2016

- استضافت الولايات المتحدة بطولة كوبا أمريكا هذا العام بشكل استثنائي احتفالا بالذكرى المئوية لانطلاق المسابقة، وحصلت تشيلي على لقب البطولة بعد الفوز في المبارة النهائية على منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح.



6. فوز البرتغال بكأس الأمم الأوروبية

11 يوليو 2016

- فازت البرتغال بكأس الأمم الأوروبية 2016 بعد تغلبها على فرنسا بهدف مقابل لا شيء، لتحصل على أول لقب دولي في تاريخها الكروي.



7. أولمبياد ريو دي جانيرو

6 أغسطس 2016

- استضافت مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية دورة الألعاب الأولمبية التي شارك فيها أكثر من مئتي دولة تمثل كافة قارات العالم، وشارك فريق من اللاجئين في المسابقة وضم رياضيين من جنوب السودان وسوريا والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا.



8. تحطم طائرة الفريق البرازيلي

29 نوفمبر 2016

- تحطمت طائرة على متنها 81 شخصا، من بينهم فريق شابيكوينسي البرازيلي الذي كان من المقرر أن يلعب نهائي كأس أمريكا الجنوبية للأندية في كولومبيا.



9. فضيحة المنشطات الروسية

9 ديسمبر 2016

- كشف تقرير أن أكثر من ألف رياضي روسي بينهم رياضيون أولمبيون تعاطوا منشطات ضمن برنامج أشرفت عليه الحكومة الروسية بين عامي 2011 و 2015.



10. فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم

12 نوفمبر 2016

- فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد حصوله عليها أعوام 2008 و2013 و2014.



11. وفاة محمد علي كلاي

4 يونيو 2016

- وفي أسطورة الملاكمة الأمريكي محمد علي عن عمر يناهز 74 عاما، وفضلا عن مهاراته الفنية وبطولاته على حلبة الملاكمة، تميز علي بوصفه شخصية عالمية في الدفاع عن حقوق الإنسان.

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