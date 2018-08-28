وثائقيات | هذه مدينتي | الحلقة الثالثة

وثائقيات | هذه مدينتي | الحلقة الثالثة



دبي… أصلها ثابت وفرعها في السماء

جغرافياً تقع ضمن العالم الثالث؛ لكنها مدينة مستقبلية تتفوق أحياناً كثيرة على دول العالم الأول

واحدة من عشر مدن الأكثر مزاراً في العالم



هي الثالثة من حيث ناطحات السحاب

تقع على شاطئ صحراوي؛ لكنها تحضر لإقامة أكبر مدينة مقببة في العالم تتنوع فيها المناخات والطقوس.

بينما يرقى فرعها في سماء المستقبل، لها أصل ثابت يضرب عميقاً في التراث والقيمة الإنسانية

فيها تاريخ يستحق الدراسة

فيها مزارات بيئية تداعب طفولتنا وأحلامنا

وفيها مستقبل يغرينا بالأمل

حيّ الفهيدي

عندما تأتي دُبي، ستسمع كثيراً (خور دبي) و (بُر دبي). الخور هو لسان من الماء يمتد من البحر إلى اليابسة؛

وهنا بُنيت دُبي الأولى ومن هنا أصبحت ميناء ومنارة.

حيّ الفهيدي من أقدم أحياء دُبي القديمة. يعود تاريخه إلى العام ١٨٩٠ ميلادية.

ترى في هذه الحيّ كيف كان سكان دبي يعيشون قبل أكثر من مئة عام. البيوت هنا مصنوعة من الأصداف أو المرجان. فلا طين في الشواطئ الصحراوية.

وتتميز المنازل بأزقتها التي تضمن خصوصية للعائلات المحافظة.

زمان أول

ليس بعيداً عن حصن الفهيدي، نجد قرية البوم السياحية. والبوم هو نوع من السفن القديمة كان مخصصاً لحمل المسافرين عبر الخليج العربي.

عندما تأتون إلى هنا، احرصوا على قراءة هذه الصفحة من قائمة الطعام المنيو.

هنا، وضعوا المرادف الإماراتي للخضار والفواكه والتوابل.

مثلا: البطاطا يُقال لها هنا: العلي ولم

العدس الأخضر ماش

الجوافة زيتون

البطيخ الأخضر يح

والتمر سِح

من الأطباق الإماراتية المميزة الهريس. يستغرق إعداد هذا الطبق أربع ساعات على الأقل يُغلى فيها القمح مع اللحم؛ ثم يُخلط المزيج. وهذه أكلة مشهورة في الخليج خاصة في شهر رمضان.

البثيث يُقال له خبيصة. وهو طحين مقلي مع السمن والسكر المكرمل. يُضاف إليه الزعفران والهيل. ويُقدم مع الفوالة. والفوالة هي كلمة أخرى للضيافة. فالفوالة هي ما تُقدمه للضيف فاكهة أو حلوى مع فنجان قهوة.

مترو دبي

مترو دبي هو أطول شبكة مترو في العالم تُقاد آلياً.

كل يوم، نصف مليون شخص يركبون مترو دبي وينتقلون من شمال الإمارة إلى جنوبها. أحياناً تستغرق الرحلة ساعة ونصف، وقد لا تُكلّف عُشر أجرة التاكسي.

قد تشتري بطاقة معبّأة مسبقاً؛ أو تذكرة مؤقتة.

وتستطيع اختيار الركوب في عربة أل VIP وميزتها حقيقة هي هذه الواجهة التي تطل على دبي.

المترو يتوقف في محطات متميزة مثل إبن بطوطة حيث المول الأشهر في هذا الجزء من دبي. من بعيد يبدو واحة في صحراء.

ومن محطة نخيل، تذهبون إلى مدينة دُبي للإعلام التي تضم مكاتب كبرى المؤسسات الإعلامية العربية والأجنبية. CNN و رويترز؛ العربية، والآن؛ والشرق الأوسط

أجمل ما فيه مترو دبي هو أنك إن نظرت إلى يمينك أو يسارك رأيت جنسيات وثقافات متعددة: من شرق آسيا إلى أوربا وإفريقيا. وهذا في حدّ ذاته تجربة غنية.



حديقة الفراشات

إن أتيتم حديقة الفراشات في دبي فاحرصوا على أن تكونوا هنا ما بين التاسعة والحادية عشرة صباحاً. في هذا الوقت، تكون الفراشات أكثر نشاطاً وبهجة.

حديقة الفراشات معلم حديث في دبي. افتتحت في عام ٢٠١٥.

وهي ثاني أكبر حديقة فراشات في العالم بعد حديقة ماليزيا.

هي جزء من الميراكل غاردن (الحديقة المعجزة) أو حديقة الزهور؛ والتي تغلق أشهر الصيف الحارة؛ فإذا جئتم إلى دبي، تحققوا من مواعيدها مسبقاً.

لكن حديقة الفراشات هنا تفتح طوال العام. فالحديقة تتألف من تسع قبب يتم التحكم في طقسها بما يتناسب والفراشات.



حديقة الدلافين

عرض الدلافين في ألـ dlophinarium ويقع في منطقة الخور في دبي. ويقدم في اليوم عرضين أو ثلاثة في الفترتين المسائية والصباحية.

افتتح الـ dolphinarium في ٢٠٠٨. وهو المكان الوحيد من نوعه في الإمارات. وفيه سبعة دلافين تم جلبها من روسيا ومن البحر الأسود تحديداً.

يوجد هنا مدرّبون وبيطريون وفنيون يعملون معاً لتأمين بيئة مثالية للدلافين.

عمّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية

في البدء، كانت ربّة عمّون: أي عاصمة الملك. كانت مركز مملكة العمّونيين الذين عاشوا هنا في القرن الثالث عشر قبل الميلاد.

في القرن الثالث قبل الميلاد، سمّاها الإغريق فيلادلفيا: أي الحبّ الأخوي.

وهكذا هي. عمّان. عاصمة ملك، تفيض بحبّ عظيم.

وسط البلد

تشكلت مدينة عمّان حول وسط البلد وهو قديم يعود تاريخه إلى القرن السابع قبل الميلاد.

وكانت الجبال السبعة التي تحيط به مأهولة بالسكان في ذلك العهد من العصر الحجري الحديث.

ولا تزال آثارهم ماثلة هنا، في جبل القلعة المطل على وسط المدينة وفيه المدرج الروماني الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني قبل الميلاد.

يتشكل وسط البلد في جزئه الأكبر من أسواق مسقوفة تنتشر على طول شارعي الملك طلال والملك فيصل.

يعود تاريخها إلى بداية نشوء الإمارة في شرق الأردن في العشرينيات من القرن الماضي.

سوق البخارية

منذ العهد العثماني، كانت عمّان محطة مهمة يستريح فيها حجاج بيت الله الحرام القادمون من آسيا الوسطى وتركيا.

ويُقال إن شيخاً من بخارى في أوزبكستان اسمه كمال الدين البخاري، مرّ ب عمّان أثناء توجهه للحج وكان تاجراً. فقرر البقاء فيها وتأسيس سوق قبالة المسجد الحسيني أقدم مساجد عمّان. كان هذا في العام ١٩٣٤ ميلادية. وبهذا يكون سوق البخارية أقدم سوق في وسط البلد.

في البداية اقتصر السوق على هدايا الحجيج مثل المسابح وسجادات الصلاة. اليوم نجد الإكسسوارات والهدايا التذكارية المتعددة.

سوق عصفور

بُنيت حول سوق البخارية أسواق أخرى متخصصة؛ مثل سوق (الوحام) وهو سوق متخصص في ما يُعتقد أن الحوامل يشتهينه في فترة الوحام كأن تجد الكرز في الشتاء أو الكستناء في الصيف.

من هذه الأسواق أيضاً، سوق عصفور المتخصص في المطرزات التراثية.

الغرز المشهورة في الأردن والتي منها ما انتقل من فلسطين؛ غرزة الصليب والمثمنة والسبعة أو الثمانية. وكلها تُستخدم لتنتج أشكالاً مثل هذه: هذا اسمه عرق البطة. وهذا عرق الوردة. العرق هو السلسة من النقوش المتطابقة.

المنسف

ارتبط المنسف بالبداوة.

في الأصل، اكتفى سكان الصحراء بما يشبه الثريد. الخبز المنقوع في المرق وتوضع فوقه قطع لحم الإبل أو الضأن.

في فترة لاحقة، دخل البرغل أو الفريكة، وهي قمح يُحصد وهو لا يزال أخضر قبل أن يصفرّ ويجفف.

في العشرينيات من القرن الماضي، دخل الأرز على المنطقة. ودخل في صنع المنسف، و صار الطبق الوطني الذي لا غنى عنه لدى الأردنيين أينما حلّوا.

تكمن روح المنسف في اللبن. والمنسف المعتبر يُصنع لبنه من الجميد.

والجميد كرات من اللبن المنزوع منه الدسم المُجفف.

يُعاد إلى حالته الأولى، بالنقع في ماء ساخن.

مطعم أبو موسى

في عمّان مطاعم متخصصة في تقديم الكرشات. وهي أحشاء الخروف وأطرافه: الأمعاء، المعدة، والأرجل.

في الأردن وفلسطين يُقال لها كرشات وفوارغ، في العراق باجة؛ في مصر كوارع وممبار؛ وفي سورية القشة ولبنان غمّة.

طهو الكرشات يحتاج إلى مهارة وصبر. لهذا هي عزيزة على من يحبها.

فلا بد من تنظيفها جيداً بالبشر والنقع بالكربونات وماء الزهر.

ثم تُحشى بالأرز واللحم المفروم والنعنع الناشف المعطر بالبهارات وتُطهى

الكنافة

لا يستغني الأردنيون عن الكنافة لا في أفراحهم ولا أتراحهم.

إن أتاهم عزيز، ضيّفوه الكنافة؛ وإن خرجوا في مشوار للتسوق، استراحوا على الرصيف مع طبق من الورق فيه نصف أوقية من الكنافة.

يُقال إن اسمها شركسي ويعني لون البلبل نسبة إلى لونها الضارب إلى صفرة الغروب.

تُصنع الكنافة من عجينة السميد والجبن الحلو والقطر أو الشربات.

يُفرك السميد مع السمن ويُحمّص في الفرن، ويُفرك ثانية ويوضع على قطع الجبن ومرة أخرى يُخبر في الفرن ثم يُضاف إليه الفستق الحلبي المطحون والقطر حسب الذوق..



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