وثائقيات | نماذج ناجحة لشباب عرب أسسوا أعمالهم الخاصة

وثائقيات | نماذج ناجحة لشباب عرب أسسوا أعمالهم الخاصة



مشاريع حلقة ٤

في دراسة مهمة قام بها موقع التوظيف الشهير بيت دوت كوم بالتعاون مع يوغوف في عام ٢٠١٥، وجدوا أن حوالي ٦٥٪ من المُستطلعين العرب يفضلون العمل لحسابهم الخاص. وهذه نتيجة منطقية في ظل عدم الاستقرار في السياسة وأسعار النفط، وقلة الوظائف..

ووجدوا أن أكثر من نصف هؤلاء يفضلون العمل الخاص حتى يثبتوا أنفسهم.

أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج مشاريع الذي نستعرض فيه نماذج شابات وشبان عرب أسسوا أعمالهم الخاصة.

نبدأ من الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية

أريج العبدالله – صبايا تور

الرياض – السعودية

تخرجت أريج العبدالله حديثاً من الجامعة بتخصص إدارة الأعمال. كبرت وهي تحلم في أن يكون لها مشروعها الخاص. ورثت "التجارة" عن والدها الذي رافقته في أشغاله في الرياض.

بدأ مشروعها بسؤال. تذكر أنها كانت في عيادة طبيب. "وكانت شابة خليجية تسأل رفيقاتها أين ممكن أن نذهب للترفيه في السعودية؟" فخطر لأريج أن السعودية فيها أماكن كثيرة تستحق الزيارة. وهكذا أسست صبايا تور في قلب الرياض مقابل برج المملكة. خدمة متكاملة للسياحة مخصصة للنساء.

صبايا تور تقدم باقات متنوعة الأسعار والاهتمامات. تأخذ المتنزهات إلى متاحف وملاعب غولف ومطاعم وأحياناً يقتصر النشاط على لقاء سيدة أعمال أو فنانة مشهورة.

عبير أبو غيث – مينا ألايانسز

رام الله – فلسطين

قصة عبير أبو غيث تشبه قصة السندريلا. ولدت وعاشت في مخيم للاجئين الفلسطينيين في الأردن. في وقت ما من بداية التسعينيات غادرت وأسرتها إلى غزة ثم إلى قرية جنوب الخليل. تخرجت من جامعة بوليتكنيك الخليل بتخصص هندسة الكمبيوتر. العمل في الخليل غير متاح، وفرص الحصول على عمل في رام الله صعبة نظراً لأن المجتمع في الخليل محافظ. ليس سهلاً أن تسافر فتاة من مدينة إلى أخرى وحدها. الاحتلال يضيف إلى هذه الصعوبات. تقول عبير: "في أي لحظة قد يفرض الاحتلال حظر التجول. فكيف سأعود إلى البيت؟" أمضت عبير سنتين من دون عمل. جاءتها الفرصة كي تحاضر في جامعة الخليل. ولاحقاً تمكنت من الحصول على عمل في رام الله مع مجموعة من السيدات الأمر الذي طمأن أهلها. من هناك عملت مع منتدى سيدات أعمال فلسطين. وعملت مع مبادرات دولية على تمكين المرأة اقتصادياً. وقررت هي أن تكون نموذجاً. اليوم عبير تُصنف من أقوى ١٠٠ امرأة عربية؛ واليوم تدير شركة دولية هي مينا ألايانسز لتقديم الخدمات الوظيفية والتشبيك. مقرها في أمريكا والمملكة المتحدة.

إسماعيل الشريف – مايلوز بيرغر

دبي – الإمارات العربية

أثناء دراسته الجامعة، كان إسماعيل الشريف يحب أن يولم لأصدقائه. كان متخصصاً في المشاوي. وابتكر خلطة (صلصة) فريدة من نوعها أحبها الجميع. عندما عاد إلى الإمارات، أحبّ أن يستثمر في مهاراته في الطهي. فأسس مايلوز بيرغر. مايلوز هو الاسم (الدلع) الذي كان يطلقه أهله عليه وهو صغير. لكن كيف تجد مكاناً لك في سوق شبه مُحتكر من شركات عملاقة؟ كيف سيتميز مايلوز؟ السر في الخلطة مرة أخرى. يحرص إسماعيل على أن يكون اللحم طازجاً حتى إنه يأتي بلحم من اليابان. والصلصة متنوعة وفيها مكونات غريبة مثل زيت الكمأ. إضافة إلى المذاق، تعمد إسماعيل أن يجعل مطعمه الصغير متميزاً في أثاثه. الطاولات والكراسي من علب الصودا المكررة ومن الخشب المعتق..





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