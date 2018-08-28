وثائقيات | "مسيحيو سوريا.. القصة الضائعة"

وثائقيات | "مسيحيو سوريا.. القصة الضائعة"



لايزال الموقف السياسي للمسيحيين في سوريا وكذلك الموقف منهم، موضع جدل في الأوساط الشعبية وحتى النخب السياسية؛ خصوصا في تحديد الموقف الحقيقي من الأحداث التي شهدتها وتشهدها البلاد،

وكذلك في ظل تصاعد الخطاب الطائفي ليس في سوريا فحسب، وإنما في المنطقة والعالم أيضاً.

فيلم " مسيحيو سوريا.. القصة الضائعة" الذي أنتجه تلفزيون الآن مؤخراً، لايقدم صيغة سردية بالمعنى الحرفي لوضع المسيحيين الحالي وماقدموه خلال حقبة زمنية ما أو خلال الثورة السورية.. أبداً؛ إنه عبارة عن قصة مكثفة تختزل تاريخ المسيحيين في سوريا وماعايشوه، وكيف تفاعلوا مع الأحداث والتغيرات التي طرأت على البلاد، ودورهم في العهد الوطني في سوريا، وكذلك وضعهم بعد وصول حزب البعث إلى السلطة، وصولاً إلى أحداث الثورة السورية وموقفهم الحقيقي منها.

الفيلم يستعرض مشاكل وقصص ومواقف وتحليلات وأسماء مسيحية، ربما تُعرض لأول مرة للجمهور الذي يترقب إجابة عن وضع المسيحيين في هذه البلاد التي تشهد أسوء كارثة إنسانية منذ عقود طويلة.

يحاول الفيلم أيضاً، البحث عن حلول للمشكلة السورية فيما يخص الملف الطائفي وماهو المطلوب من المسيحيين وماعليهم؛ ويستضيف شخصيات سوريا بارزة، مسيحية وإسلامية؛ وهي الكاتب والمعارض السوري ميشيل كيلو، ومدير مركز الشرق للدراسات الدكتور سمير التقي، وأيضاً الهئية العامة للمفاوضات السورية جورج صبرة، إضافة للكاتب الصحفي محمد منصور..





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