وثائقيات | عامر الصايغ.. مهندس إماراتي كتب قصة نجاحه

وثائقيات | عامر الصايغ.. مهندس إماراتي كتب قصة نجاحه في مركز محمد بن راشد للفضاء

يضم مركز محمد بن راشد للفضاء كوادر إماراتية عالية الكفاءة ذات مستوى علمي رفيع ويتشكل فريق العمل من المهندسين، والفنيين، والخبراء والإداريين الاحترافيين، الذين يعملون معاً من أجل أخذ الإمارات للانضمام إلى الدول المتسابقة في الاكتشافات العلمية والعلوم المتقدمة.

المهندس عامر الصايغ مدير مشروع خليفة سات ومديرإدارة تطويرالأنظمةالفضائية في مركز محمد بن راشد للفضاء هو أحد الكفاءات الاماراتية التي تعمل في المركز.

انضم عامر الصايغ الى مركز محمد بن راشد للفضاء في العام 2006، وهو أحد ابرز المهندسين المشاركين في تطوير المشروعين "دبي سات-1" و"دبي سات-2"، وعقب ذلك جرى تعينه مديراً لمشروع خليفة سات. يؤمن الصايغ بالقدرات البشرية الإماراتية ويقود فريق المهندسين الذين يعملون على تطوير والابتكار في قطاع الفضاء الاماراتي.

تخصص الصايغ في الهندسة الإلكترونية في جامعة كوين ماري في المملكة المتحدة، وحصل فيما بعد على دراسات عليا في هندسة الطيران من المعهد العالمي للعلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية، أحد ابرز الجامعات في كوريا الجنوبية.

نال الصايغ في العام 2014 ميدالية "فخرالإمارات"كأحدالمهندسينالأوائلفيبرنامجالفضاء الإماراتي ومدير اول مشروع قمر صناعي اماراتي يتم تصنيعه على ارض الدولة بكفاءات اماراتية، خليفة سات.

ويستلهم الصايغ مبادئه من رؤية دولةالإماراتالعربيةالمتحدةوالقيادة الرشيدة ويرى في صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قدوته وأبرز ما يلهمه من اقواله : "ليس من المهم في أي منصبٍ أنتلكن المهم ماتقومبه وما تقدمه".

وتم إنشاء مركز محمد بن راشد للفضاء من قبل حكومة دبي في عام 2015، كي يكون جزءاً رئيسياً من المبادرة الاستراتيجية الهادفة إلى دعم الابتكارات العلمية والتقدم التقني في المجتمع المحلي، ولدفع عجلة التنمية المستدامة في دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة قدماً إلى الأمام.

يركز مركز محمد بن راشد للفضاء على تعزيز القدرة على تسجيل ونقل المعرفة، ويقوم برفد الأجيال العلمية والعلوم المتقدمة والاكتشافات العلمية من خلال المركز، وتعزز مرافق البحث والتطوير الموجودة في مقر المركز بدبي قدرة الفريق على العمل من أجل تحقيق هدف المؤسسة في بناء اقتصاد معرفي مستدام، الأمر الذي سيدفع دولة الإمارات قدماً إلى المقدمة.

تمكن مركز محمد بن راشد للفضاء من تحقيق الكثير من الإنجازات أهمها إطلاق القمريين الصناعيين "دبي سات-1" و"دبي سات-2"، اللذان يدوران حالياً حول الأرض ويلتقطان صوراً طبقاً للتعليمات الموجهة من المحطة الأرضية الواقعة في مقر المؤسسة، ويجري العمل حالياً في تصميم وبناء القمر الصناعي "خليفة سات" الذي من المخطط إطلاقه إلى الفضاء ليبدأ في ممارسة أنشطته في عام 2017 ويدير المشروع المهندس عامر الصايغ..





للإطلاع على كل "وثائقيات الآن" اضغط هنا