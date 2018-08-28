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وثائقيات | الفرقة 13 ثورة على أكثر من جبهة

وثائقيات | الفرقة 13 ثورة على أكثر من جبهة

عندما  خرجت  الثورة  السورية في العام  2011 ، لم  يكن  يعلم احد ان هذه  الثورة  ستحارب من  اكثر من  جهة  و على  اكثر من جبهة .

مصاعب كثيرة  و تعقيدات  جمة  شهدتها  الثورة  السورية و امتحانات  عديدة  لا تزال تواججها  مرة  ضد نظام  الاسد  ومرة  ضد الإرهاب و الفكرة  المتطرف .

تجربة  الفرقة  13  التي خرجت و شكلت  يوما  اساسا صلبا  للجيش الحر و سعت الى  تثبيت  اسس الثورة  ربما  تختصر تجربة  الثورة  السورية و لا سيما في ظل ما  عانته  ليس فقط من انتهاكات الاسد  و انما  من  يدعون محاربة  النظام  وهم اول من يعطونه  الذرائع للإمعان في انتهاكاته  و لتصوير الثورة  السورية  و الثوار في سوريا  على انهم  ارهابيون.

في هذا  الوثائقي يستجمع  فريق توثيق انتهاكات جبهة  النصرة الوقائع  و الحقائق و يعرضها امام  الراي العام  العربي و العالمي و لسان حاله الثورة  مستمرة بوجه  الإستبداد و بوجه  التطرف و الإرهاب.

ما  ادلى  به مواطنون  من  ادلب في هذا  الوثائقي كفيل بان  يفضح اجندات ارهابية  تتلطى  خلف الثورة  و الثوار و تمعن  في تشويه  صورتها  و صورة  من  خرج لينادي تعيش الثورة  السلمية و تعيش وسوريا سيدة  حرة مستقلة.. 
 


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