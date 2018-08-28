وثائقيات | الفرقة 13 ثورة على أكثر من جبهة

وثائقيات | الفرقة 13 ثورة على أكثر من جبهة

عندما خرجت الثورة السورية في العام 2011 ، لم يكن يعلم احد ان هذه الثورة ستحارب من اكثر من جهة و على اكثر من جبهة .

مصاعب كثيرة و تعقيدات جمة شهدتها الثورة السورية و امتحانات عديدة لا تزال تواججها مرة ضد نظام الاسد ومرة ضد الإرهاب و الفكرة المتطرف .

تجربة الفرقة 13 التي خرجت و شكلت يوما اساسا صلبا للجيش الحر و سعت الى تثبيت اسس الثورة ربما تختصر تجربة الثورة السورية و لا سيما في ظل ما عانته ليس فقط من انتهاكات الاسد و انما من يدعون محاربة النظام وهم اول من يعطونه الذرائع للإمعان في انتهاكاته و لتصوير الثورة السورية و الثوار في سوريا على انهم ارهابيون.

في هذا الوثائقي يستجمع فريق توثيق انتهاكات جبهة النصرة الوقائع و الحقائق و يعرضها امام الراي العام العربي و العالمي و لسان حاله الثورة مستمرة بوجه الإستبداد و بوجه التطرف و الإرهاب.

ما ادلى به مواطنون من ادلب في هذا الوثائقي كفيل بان يفضح اجندات ارهابية تتلطى خلف الثورة و الثوار و تمعن في تشويه صورتها و صورة من خرج لينادي تعيش الثورة السلمية و تعيش وسوريا سيدة حرة مستقلة..





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