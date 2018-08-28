وثائقيات | اختراعات مميزة من الامارات وتونس والأردن

وثائقيات | اختراعات مميزة من الامارات وتونس والأردن

الوجهة المستقبل – الحلقة ٤

نسبة الإنفاق على البحث العلمي في المنطقة العربية متواضعة جداً حتى لا تكاد تُذكر في بعض الدول. لكن السنوات الأخيرة شهدت قفزة نوعية في دول أخرى.

فمثلا في السعودية، في الشهر الأخير من عام ٢٠١٤، اشترت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا في الثوّال كمبيوتر شاهين ٢ العملاق بقيمة ٨٠ مليون دولار ضمن مشاريع الجامعة البحثية.

وبحسب تقرير لليونسكو عام ٢٠١٥، السعودية من أكثر ٢٠ دولة على مستوى العالم في مجال نشر الأبحاث المتعلقة بتقنية النانو. وهي العلم المتعلق بدراسة الذرة وكل ما هو أصغر من الذرة.

بالإضافة إلى أن جامعتين سعوديتين تُصنفان من أفضل ٢٠٠ جامعة على مستوى العالم.

هذا كله يبشر بالخير في وجهتنا نحو المستقبل.

في هذه الحلقة التي نستعرض فيها نماذج لمخترعين ومبتكرين عرب، نتعرف على اختراعات من الإمارات، تونس والأردن.



مشعل المرزوقي – طائرة من دون طيّار للإسعاف (الإمارات العربية المتحدة)

مشعل المرزوقي شاب إماراتي متخصص في علم الميكاترونكس وهو علم يجمع بين الميكانيك والحاسوب والإلكترونيات.

استلهم من إرث بلده الإمارات في تقديم كل ما يفيد البشرية وصمم طائرة من دون طيار تُستخدم في الإسعاف والإنقاذ. يقول: "جاءني رجل وأخبرني أن زوجته توفيت لأن عبوة الدم تأخرت في الوصول إلى المستشفى بسبب الزحام."

الطائرة مزودة بثلاجة صغيرة تتسع لكيسي دم؛ وفيها جراب لحمل أدوية. كما أنها مزودة بهاتف نقال حتى يستطيع المصاب التحدث مباشرة مع الطبيب أو المسعف لتلقي التعليمات. جهاز ألـ gps فيها دقيق للغاية. تستطيع الوصول إلى مكان الحادث في وقت قياسي. ويمكن التحكم بها عن بعد.

مشعل يعمل حالياً على تطوير الطائرة مع هيئة الصحة في دبي.

أنيس السحباني – الروبوت الحارس (تونس)

يحمل أنيس السحباني درجة الدكتوراة في علم الروبوتكس. حتى سنتين مضيتا كان يدرس في واحدة من أهم الجامعات المتخصصة في فرنسا، عندما قرر العودة إلى تونس وتطوير روبوت متعدد الأغراض.

يقول أنيس إنه يحلم في أن تنتشر الروبوتات في العالم كما هي الهواتف النقالة. ويعتمد في ذلك على أن الروبوتات تستطيع أن تُسهّل حياة الناس.

من أبرز ابتكاراته الروبوت الحارس. يقول أنيس: "لا يُغني عن الحارس الإنسان ولكنه يسهل مهمته في الأماكن الخطرة أو الأماكن الواسعة المفتوحة."

روبوتات أنيس مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار تميز الأجسام ومنها الأجسام الغريبة وكذلك الروائح. فإن دخل غريب إلى منطقة الروبوت استشعر ذلك وأرسل رسالة إلى مقر القيادة. وإن تسرب الغاز استشعر ذلك أيضاً. يصدر أنيس روبوتاته إلى أوروبا وأمريكا.

فايز ضمرة – الطاقة البديلة (الأردن)

فايز ضمرة في العقد الثامن من عمره. لم يتسنّ له ان يتابع دراسته لكن عنده شغف بالعلوم والبحث وخاصة الطاقة.

اخترع جهازاً يستطيع توليد طاقة من المغنطيس. المبدأ ليس جديداً. لكن الجديد هو كمية الطاقة التي يستطيع الجهاز توليدها.

يقول فايز إن ابتكاره، الذي خضع لفحص الجهات المعنية في الأردن، يستطيع توفير الطاقة لمنزل كامل. فإن كانت تكلفة الطاقة ٥٠٠ دولار، ابتكار فايز يستطيع تقليص المبلغ إلى ١٠٠ دولار فقط.





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