مقاتلو داعش الأجانب قد يواجهون الإعدام

أخبار الآن | بغداد - العراق (رويترز)

قال الرئيس العراقي برهم صالح في مقابلة مع صحيفة ذا ناشيونال، إن مقاتلي تنظيم داعش الأجانب الذين يحاكمون في العراق قد تصدر عليهم أحكام بالإعدام.



وتعد تصريحات صالح أول تأكيد علني بأن مقاتلي داعش الأجانب قد يواجهون الإعدام في العراق.



كان رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي قال إن العراق إما سيساعد في إعادة غير العراقيين من أعضاء تنظيم داعش إلى دولهم أو محاكمة أولئك المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد العراق والعراقيين.

وقال الجيش العراقي إن قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة سلمت الشهر الماضي نحو 280 عراقيا وأجنبيا يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم داعش.

ومن المتوقع حدوث عمليات تسليم مشابهة بموجب اتفاق لنقل نحو 500 شخص تحتجزهم تلك القوات في سوريا.



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