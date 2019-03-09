مطالبة بتعيين وصي على بوتفليقة

أخبار الآن | الجزائر - الجزائر (وكالات)

طالبت رئيسة الفرع السويسري لمنظمة "محامون بلا حدود" بوضع الرئيس الجزائري البالغ من العمر 82 عاماً، تحت الوصاية القانونية وتعيين وصيّ عليه لأنه لم يعد قادراً على الإدراك والتمييز.

يأتي ذلك بعد نشر وسائل إعلام تدهور صحة عبد العزيز بوتفليقة، في المستشفى الذي يتواجد به. وقد أودعت ديتيشايم طلباً بهذا المعنى أمام محكمة جنيف، واعتبرت أن هذه المحكمة تتمتع بالأهلية للإعلان عن إجراء يحمي بوتفليقة طالما أنه يتواجد في جنيف للاستشفاء، واستندت المحامية السويسرية إلى القانون الفدرالي في بلدها ، الذي يسمح بتقديم هذا الطلب للمحكمة.

وكانت العاصمة الجزائر وعدة مدن جزائرية، شهدت مظاهرات حاشدة مناهضة لترشح بوتفليقة لعهدة خامسة. وأعلنت الشرطة الجزائرية أمس الجمعة توقيف 195 متظاهراً بعد حصول عمليات شغب ورشق للشرطة.

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