سوريا الديمقراطية تؤجل العملية العسكرية في الباغوز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أرجأت قوات سوريا الديقراطية العملية العسكرية التي كانت مقررة اليوم في الباغوز قرب الحدود العراقية، وفقاً لما ذكره المرصد السوري لحقوق الانسان.

وأوضح المرصد أن التأجيل يُبقي أسرى وعوائل داعش إضافة إلى المدنيين داخل هذه المنطقة، في ظل تحضيرات متتالية لخروج دفعات جديدة منهم.

كانت قوات سوريا الديمقراطية أبطأت من هجومها على الجيب الأخير لتنظيم داعش في الباغوز، من أجل السماح لعدة آلاف للخروج على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

وقبل أسبوع، عبرت الديمقراطية عن اعتقادها بأنكل المدنيين خرجوا بالفعل واستأنفت الهجوم، الأمر الذي أدى إلى موجة نزوح جديدة بعضهم من داعش وأسرهم ومئات المقاتلين المستسلمين.





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