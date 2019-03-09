جرحى في هجوم انتحاري في منبج شمال سوريا

أخبار الآن | منبج - سوريا (أ.ف.ب)

قال مسؤول بمجلس منبج العسكري الذي يقوده الأكراد إن مهاجما انتحاريا فجر نفسه في بلدة منبج شمال سوريا، ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص

وتبنى تنظيم داعش هذا الهجوم الذي يعتبر الثالث من نوعه ، مستهدفا دورية للتحالف الدولي

ويأتي هذا الاستهداف بينما يوشك التنظيم على الانهيار، بعدما بات آخر مقاتليه محاصرين في مساحة تُقدر بأقل من نصف كيلومتر مربع داخل بلدة الباغوز في شرق سوريا.

في حين ما يزال التنظيم يحتفظ بوجوده في البادية السورية المترامية.

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