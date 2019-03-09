تقرير أممي: 62 ألف سوري نزحوا من آخر جيوب داعش

أخبار الآن | الباغوز - سوريا ( وكالات )

قالت الأمم المتحدة، إن أكثر من 62 ألف سوري نزحوا بسبب القتال حول آخر جيب لتنظيم داعش في بلادهم تدفقوا على مخيم الهول بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، وإن 5200 وصلوا في الفترة من 5 إلى 7 آذار الجاري، ومن المتوقع توافد المزيد.

وجاء في تقرير للمنظمة الدولية، أن "مخيم الهول تجاوز طاقته الاستيعابية بكثير، إذ يبلغ عدد المقيمين فيه حاليا 62 ألف فرد"، وأضاف أن أكثر من 90% من الوافدين الجدد من النساء والأطفال، حيث يمثل الأطفال الأغلبية العظمى، 23% منهم دون الـ12 من العمر، و12% دون سن الخامسة.

وتحاصر قوات سوريا الديموقراطية من تبقى من مقاتلي التنظيم وأفراد من عائلاتهم منذ أسابيع في بقعة محدودة داخل بلدة الباغوز الواقعة على الضفاف الشرقية لنهر الفرات في شرق سوريا. وتطوق هذه القوات البلدة من جهتي الشمال والغرب، فيما تتواجد قوات النظام جنوباً على الضفة الغربية للفرات، والقوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي شرقاً على الجهة المقابلة من الحدود.

ويتكرر منذ أسبوعين خروج دفعات متلاحقة من جيب الباغوز، الذي لا تتجاوز مساحته نصف كيلومتر مربع، وتتخطى الأعداد التي تواصل الخروج يومياً توقعات قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

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