تقديم عطلة الجامعات الجزائرية وتمديدها

أخبار الآن | الجزائر - الجزائر (وكالات)

أعلنت السلطات الجزائرية، تقديم موعد عطلة الربيع في كافة الجامعات إلى يوم الأحد 10 مارس بعد أن كانت مبرمجة ليوم 21 من الشهر نفسه.

وتأتي هذه الخطوة نتيجة للحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد منذ أسابيع رفضا لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة، والذي شهد مشاركة واسعة من الطلبة.

وتشهد الجامعات الجزائرية، منذ عدة أيام، مظاهرات حاشدة، شارك فيها آلاف الطلبة، وذلك احتجاجا على ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لولاية رئاسية خامسة.

يذكر أن العاصمة الجزائر شهدت الجمعة مشاركة الآلاف من الشباب والطلاب في التظاهرة الأكبر حتى الآن منذ انطلاق الحراك الشعبي قبل 3 أسابيع.

وطالبت رئيسة الفرع السويسري لمنظمة "محامون بلا حدود" بوضع الرئيس الجزائري البالغ من العمر 82 عاماً، تحت الوصاية القانونية وتعيين وصيّ عليه لأنه لم يعد قادراً على الإدراك والتمييز.





اقرا: أعلام الجزائر مكسب للباعة خلال التظاهرات