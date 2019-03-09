تجديد حبس المتهمين في حادث قطار محطة مصر

أخبار الآن | القاهرة - مصر (وكالات)

أصدرت محكمة بشمال القاهرة، السبت، قراراً بتجديد حبس المتهمين في حادث قطار محطة مصر 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين في القضية هم سائق الجرار 2305 ومساعده، وآخرين.

يذكر بأن الحادث أسفر عن مقتل 22 شخصاً وإصابة نحو 40 شخصاً بعد اصطدام جرار القطار بالرصيف مما أدى إلى انفجار خزان الوقود في القاطرة الرئيسية.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أصدر قرارا بحبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة في الحادث.

وقد نشب الحريق الهائل في محطة مصر، الشهر الماضي بعد اصطدام جرار القطار بـ"صدادة حديدية"، وهي المحطة المركزية للقطارات بالقاهرة، مما أدى إلى انفجار خزان الوقود في القاطرة الرئيسية.

وشهدت مصر العديد من حوادث القطارات خلال العقود الأخيرة، وأرجعها مسؤولون ومراقبون إلى الإهمال في صيانة وتشغيل القطارات.





اقرا: مصر تستكمل عمليات إنقاذ أهم منطقة أثرية في الإسكندرية