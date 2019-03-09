الهجوم الحاسم على داعش اليوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إن قواته ستستأنف الهجوم على بلدة الباغوز، آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي شرق سوريا، إذا لم يخرج المزيد من المدنيين أو المقاتلين بحلول ظهر اليوم السبت.

المتحدث أوضح أنه لم يخرج أحد من البلدة منذ يوم الخميس، فيما لايزال نخبة من قادة التنظيم وعشرات من عناصره يتحصنون في مساحة لا تتجاوز 1 كم مربع في المخيم على أطراف البلدة.

وسط أنباء عن أن "داعش" عمد إلى نصب كمائن عبارة عن دوائر ملغمة بعشرات العبوات بالإضافة إلى تفخيخ المنازل، لعرقلة وتأخير اقتحام البلدة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت في الشهر الماضي عن شن المعركة النهائية للسيطرة على البلدة التابعة لناحية سوسة في منطقة البوكمال ضمن محافظة دير الزور، لكنها أبطأت الهجوم للسماح للمدنيين بالمغادرة. وخرج من الباغوز آلاف المدنيين والمقاتلين خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكرت مواقع إعلامية عراقية أن قيادياً عراقياً من أهالي الحويجة، هو من يقود عناصر التنظيم عسكرياً، داخل البلدة شرقي دير الزور. وأن القوة المتبقة الرافضة للاستسلام في الباغوز لا تزيد عن 300 عنصر يشكل العراقيون أكثر من 100 منهم، إضافة إلى مقاتلين أوروبيين ومن شرق آسيا.

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