الأبرز ليوم السبت 09/03/2019

سوريا الديمقراطية تؤجل العملية العسكرية في الباغوز

أرجَأت قوات سوريا الديقراطية العملية العسكرية التي كانت مقررة اليوم في الباغوز قرب الحدود العراقية، وفقاً لما ذكره المرصد السوري لحقوق الانسان ، وأوضح المرصد أن التأجيل يُبقي أسرى وعوائل داعش إضافة إلى المدنيين داخل هذه المنطقة، في ظل تحضيرات متتالية لخروج دفعات جديدة منهم ، وكانت قوات سوريا الديمقراطية أبطأت من هجومها على الجيب الأخير لتنظيم داعش في الباغوز، من أجل السماح لعدة آلاف للخروج على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

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كوريا الشمالية تعيد تشغيل موقع ثان للصواريخ

تحاول كوريا الشمالية تجاوز العقوبات الأمريكية وشروط نزع السلاح النووي، بإعدة تشغيل مواقع لإطلاق الصواريخ، ليتم الكشف عنها من خلال صور الأقمار الصناعية..

صور التُقِطت عبر الأقمار الصناعية، أظهرت نشاطاً في موقع ثانٍ يُستخدم لبناء صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية بكوريا الشمالية.

الموقع الجديد يسمى سانوم - دونغ، وكان يُستخدم في الماضي لبناء الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

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الألعاب الانتحارية تنتشر على الإنترنت

ذكرت دراسة أمريكية أن تدوينات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الألعاب الإلكترونية التي قد تدفع للانتحار يمكن أن تنتشر على الإنترنت لشهور قبل أن تساعد تقارير وسائل الإعلام التقليدية على تنبيه الآباء إلى خطرها المحتمل.

ويتمحور هذا النوع من الألعاب حول استدراج الأطفال والمراهقين إلى خوض التحدي عبر سلسلة من المهمات التي قد تبدأ، في بعض الأحيان، بأفكار أقل ضررا ثم يتم تصعيد مخاطر المهمات حتى يُطلب من الأطفال إيذاء أو قتل أنفسهم.

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