آلاف المدرسين يواصلون الإضراب والاحتجاجات بالمغرب

أخبار الآن | الرباط - المغرب ( أ.ف.ب)

تواصلت الجمعة احتجاجات آلاف المدرسين في عدة مدن مغربية للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية، بينما أكدت الحكومة هذا الأسبوع أن نظام العقود محدودة الأمد الذي يعملون وفقه "لا تراجع عنه".

ويبلغ عدد المعنيين بهذا النظام، المعتمد منذ 2016، 55 ألف مدرس بحسب ربيع الكرعي عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".

ويتيح للسلطات سد النقص في عدد المدرسين بمختلف مستويات التعليم العمومي، مع تكاليف أقل على مستوى الأجور.

ويخوض المدرسون "المتعاقدون" إضرابا عن العمل بين 4 و9 مارس، مع اعتصامات ووقفات احتجاجية بعدة مدن، "جرى قمعها مع تسجيل كسور وإغماءات" بحسب الكرعي.

كما سبق لهم تنظيم عدة احتجاجات وإضرابات منذ أشهر.

ويطالب المحتجون بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية وفق عقود عمل دائمة.

وقررت الحكومة في مواجهة هذه الاحتجاجات توظيفهم وفق صيغة بديلة من خلال عقود عمل مع الأكاديميات الجهوية، لكنهم يرفضونها.

وأكد وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، هذا الأسبوع، أن الصيغة الجديدة لتوظيف هؤلاء المدرسين بموجب عقود مع الأكاديميات الجهوية تعد "خيارا استراتيجيا لا يمكن التراجع عنه".

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