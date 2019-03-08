نفي لاستقالة نواب جزائريين

أخبار الآن | الجزائر - الجزائر (وكالات)

وفي سياق متصل، نفى حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، استقالة عدد من نوابه احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "الشروق" الجزائرية، أن النواب قدموا استقالاتهم، وسط احتشاد آلاف المتظاهرين في العاصمة الجزائرية فيما أطلق عليه "جمعة الحسم".

وشهدت ساحة ساحة البريد المركزي والشوارع القريبة توافد آلاف المحتجين، فيما يتوقع أن تفوق هذه التجمعات التحركات الماضية، كونها أول جمعة بعد ترشح بوتفليقة رسميا رغما عن إرادة المحتجين.

وعززت قوات الشرطة ومكافحة الشغب وجودها في ساحة البريد المركزي والطرق المؤدية إليها. وأغلقت السلطات محطات مترو الأنفاق و"الترام" وأوقفت كل القطارات من وإلى العاصمة.



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