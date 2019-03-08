ميليشيا الحوثي تواصل خرقها لهدنة الحديدة

أخبار الآن| الحديدة - اليمن - (وكالات)

تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية تنفيذ خروقاتها للهدنة في محافظة الحديدة وفق اتفاق استكهولم، حيث تشن قصفاً مكثفاً على القرى والأحياء السكنية في الحديدة يتزامن مع استهداف مواقع قوات الجيش الوطني التي تبدي التزاماً كاملاً بوقف إطلاق النار.

وأفادت وحدة الرصد التابعة لألوية العمالقة في الجيش الوطني، لموقع "سبتمبر نت" الإخباري، اليوم الخميس، أن الميليشيا الحوثية واصلت الخميس استهداف مواقع قوات الجيش الوطني في مديرية حيس ومنطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي الحديدة.

وأضافت أن "الميليشيا أطلقت النيران على مواقع قوات الجيش في حيس من سلاح 14.5 بشكل كثيف، في حين قصفت مواقع أخرى في منطقة الجبلية بالعشرات من قذائف الآر بي جي و الهاون".

وفي سياق متصل، استهدفت الميليشيا مواقع ألوية العمالقة جنوبي شرق الدريهمي بقذائف B10 والآر بي جي، كما استهدفت بقصف مماثل مواقع لقوات العمالقة جنوبي غرب الدريهمي بقذائف الهاون ومختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وتمكنت قوات الجيش الوطني من التصدي لمحاولات تسلل وهجمات متكررة للميليشيا الحوثية على مواقع ألوية العمالقة في أكثر من جبهة في الساحل الغربي، وكبدتها خسائر في العتاد والأرواح.

اقرا: طيران التحالف يستهدف الحوثيين في صنعاء