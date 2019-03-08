مقتل 5 جنود عراقيين بإطلاق نار داخل وحدتهم العسكرية

أخبار الآن | بغداد - العراق ( أ.ف.ب)

لقي خمسة جنود عراقيين مصرعهم جراء إطلاق نار داخل وحدتهم العسكرية في بغداد ، حسب ما أعلنت عنه خلية الإعلام الأمني العراقية

وأضافت الخلية في بيان لها أن قيادة عمليات بغداد فتحت تحقيقا بحادث إطلاق النار ، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت القاتل للوقوف على أبرز الأسباب التي دفعته للقيام بذلك .

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة عمليات بغداد تتولى الأمن في العاصمة بغداد وعدد من المدن الصغيرة المحطية بها.



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