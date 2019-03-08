مخيم الهول يفيض بالنازحين وسوريا الديمقراطية تستكمل عمليتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أسيل تفّال)

في آخر تطورات العملية العسكرية التي تقودها قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي على مناطق وجود تنظيم داعش في سوريا.

جددت قوات سوريا الديمقراطية عمليات القصف البري، لآخر جيب للتنظيم، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتستمر عمليات تمشيط منطقة مزارع الباغوز ومحيطها بحثا عن مدنيين ومقاتلين عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، بانتظار انطلاق معركة الحسم الأخيرة من قبل قوات سوريا الديمقراطية ضد آخر معاقل داعش.

سوريا الديمقراطية أكدت أنها ستستأنف الهجوم العسكري على الباغوز إذا لم يَخرج مزيد من المدنيين أو المقاتلين .

الأمم المتحدة أعلنت أن أكثر من 62 ألفاً نزحوا بسبب القتال ، وتدفقوا إلى مخيم الهول في سوريا ، ومن المتوقع توافد مزيد من النازحين .

وذكر تقرير للمنظمة الدولية أن "مخيم الهول تجاوز طاقته الاستيعابية بكثير ، وأكثر من 90% من الوافدين الجدد إلى المخيم ، هم من النساء والأطفال.

من دير الزور روناك شيخي مراسلة أخبار الآن

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