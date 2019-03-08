فرار مزيد من الأيزيديات من الباغوز وارتفاع سعر السبايا منهم

أخبار الآن | قرب الباغوز- سوريا (أ ف ب)

استمر فرار آلاف المحاصرين من الجيب الأخير لتنظيم داعش في قرية الباغوز ، منهم أيزيديين نساء ٌ وأطفال الذين تم تحريرهم من قِبل قوات سوريا الديمقراطية.

وقالت مصادر من داخل الباغوز إن أسعار بيع المختطفات الأيزيديات العراقيات ، وكذلك أطفال المكون الأيزيدي ، ارتفعت إلى 20 ألف دولار، ومنهم فتاة ٌ تم تحريرها بمبلغ ٍ مالي قدره 19 ألف دولار.

ولفتت مصادر اخرى إلى أن الأغلى سعراً من بين المختطفين الأيزيديين، هن الفتيات البكر، اللواتي لم يتعرضن للاستعباد الجنسي.

يذكر أنه في الثالث من آب عام 2014، اجتاح تنظيم داعش الإرهابي، قضاء سنجار، والنواحي والقرى التابعة له ونفذ إبادة وجرائم شنيعة بحق المكون الأيزيدي، بقتله الآباء والأبناء والنساء، من كبار السن والشباب والأطفال بعمليات إعدام جماعية ما بين الذبح والرمي بالرصاص ودفنهم في مقابر جماعية لا زالت تكتشف حتى الآن، واقتاد النساء والفتيات سبايا وجاريات لمسلحيه الذين استخدموا شتى أنواع العنف والتعذيب في اغتصابهن.



اقرا: عراقية حاربت داعش فدمر منزلها