سوريا الديمقراطية تواصل عملياتها ضد داعش في الباغوز

أخبار الآن | الباغوز - سوريا - (المرصد السوري)

جددت قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي عمليات القصف البري، على مناطق تواجد تنظيم داعش في المنطقة الواقعة بين الباغوز والضفة الشرقية لنهر الفرات بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

هذا وتواصل قوات سوريا الديمقراطية تمشيطها للمنطقة، في ظل معلومات عن تحضيرات لاستقبال دفعة جديدة من المتبقين في أنفاق وخنادق بالأراضي الزراعية لمنطقة الباغوز.

واضاف المرصد ان اثنين من قوات سوريا الديمقراطية لقيا مصرعهم من قبل تنظيم داعش في المنطقة الواقعة بين الباغوز والضفة الشرقية لنهر الفرات.



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