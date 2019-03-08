تقرير حقوقي: انتهاكات الحوثيين مستمرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( سعد النعواشي )

كشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في جنيف ، توثيق آلاف الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الموالية لطهران في مدينة تعز منذ بدء الأزمة ...

التقرير كان بعنوان : "تعز .. الحصار الأطول في التاريخ " ، إذ سلط الضوء على حصار مليشيا الحوثي للمدينة حتى نهاية شهر كانون الثاني يناير الماضي، وهو أطول حصار في تاريخ الحروب .

وبحسب التقرير الذي نوقش على هامش الدورة الـ 40 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف ، فقد استطاع الفريق الميداني للمركز توثيق عشرات آلاف الانتهاكات ، إضافة إلى عدد القتلى المدنيين .

وتحتل تعز صدارة َ الأرقام في عدد الجرحى والقتلى جراء الحصار الحوثي للمدينة ، الأمر الذي فاقم من وضعهم المأساوي بشكل لم يسبق له مثيل .

وبالنسبة لعددٍ المختطفين في محافظة تعز خلال أربعة أعوام من الحصار وصل إلى نحو 221 مدنيا،

ومؤخراً بدأت ألوية العمالقة عملية ً عسكرية واسعة لكسر الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على مدينة تعز محققة تقدماً كبيراً.. بالتزامن مع عمليات عنيفة يخوضها الجيش اليمني في معقل الحوثيين في محافظة صعدة

الجيش اليمني أكد على مقدرته على استرداد الحديدة خلال ساعات ، محذراً في ذات الوقت الحوثيين من التمادي في الاعتداء على المدنيين ، في وقت أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية ، إصدار تصاريح لسفن متجهةٍ الى موانئ اليمن ، تحمل مواد أساسية ً وطبية ً ونفطية

وأورد التقرير أن ما يزيد من حجم المعاناة هو عدم التفات العالم لهذه المأساة ، على الرغم من بشاعة ما تقوم به ميليشيات الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية في البلاد.



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