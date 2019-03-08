تجدد المظاهرات الجزائرية للجمعة الثالثة

أخبار الآن | الجزائر - الجزائر (أ ف ب)

تجمع آلاف المتظاهرين في العاصمة الجزائرية ليوم الجمعة الثالث على التوالي، رافعين شعارات رافضة لترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.



وتزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، توقع محللون مشاركة أكبر للنساء في التظاهرات.



وبدت شوارع العاصمة صباحا قبل بدء التجمعات، خالية، كما هي الحال إجمالا في عطلة نهاية الأسبوع، ومعظم المتاجر مغلقة مع انتشار العديد من عربات الأمن.

وتمركزت عربات مكافحة الشغب بينها واحدة مزودة بمرش ماء لتفريق التجمعات، قرب الأماكن المعهودة لتجمع المتظاهرين، في حين حلقت مروحية للأمن في سماء العاصمة.

وحصلت غالبية التظاهرات السابقة بشكل سلمي وبلا حوادث، باستثناء بعض المواجهات بين مجموعات صغيرة وقوات الأمن.

وحذر بوتفليقة الخميس في رسالة بمناسبة عيد المرأة العالمي من "الفتنة" و"الفوضى". وهو لا يزال في سويسرا منذ عشرة أيام لإجراء "فحوصات دورية"، ولم يعلن موعد عودته.

ودعا في رسالته "إلى الحذر والحيطة من أن اختراق هذا التعبير السلمي من طرف أية فئة غادرة داخلية أو أجنبية، قد يؤدي إلى إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وما ينجر عنها من أزمات وويلات".

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