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تأمين وصول 10 اطفال ايزيديين من الاراضي السورية

أخبار الآن| نينوى - العراق - (أ ف ب)

اعلنت خلية الاعلام الامني العراقية، الخميس، عن تأمين وصول 10 اطفال ايزيديين من الاراضي السورية.

وقال الناطق الرسمي للخلية العميد يحيى رسول في تصريح صحافي إن الإستخبارات العراقية تمكنت من تأمين وصول ١٠ اطفال ايزيديين من الاراضي السورية باتجاه منفذ الفاو الذي يقع بين قضاء سنجار وربيعة, وأضاف الناطق الرسمي للخلية  أنه تم بعد ذلك نقلهم الى ذويهم في قضاء سنجار.

وكانت المديرية العامة لشؤون الايزيدية، اكدت قبل ايام، قيام تنظيم داعش بنحر 50 مختطفة ايزيدية في مدينة الباغوز شرقي سوريا.
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