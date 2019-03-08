المعارضة الجزائرية تطالب برحيل النظام

أخبار الآن | الجزائر - الجزائر - (وكالات)

في أول اجتماع لها منذ بدء الاحتجاجات.. طالبت قوى المعارضة الجزائرية في برحيل النظام واستقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والحكومة الحالية ايضا والتوجه إلى مرحلة انتقالية.

كما دعت المعارضة الجيش إلى الوقوف على الحياد .

واشارت المعارضة إلى أن إجراء الانتخابات في الإطار الحالي، أمر يهدد استقرار البلاد.

كما ثمنت قوى المعارضة الجزائرية استمرار الحراك الاحتجاجي في الشارع، ضد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووصفت لويزة حنّون، زعيمة حزب العمال، ما يجري في الشارع بالمسار الثوري، ودعت الجيش للوقوف على الحياد.

وكان الرئيس الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قد دعا في رسالة منسوبة إليه، الخميس، للحذر خلال التظاهرات في الجزائر.

وحذر بوتفليقة في الرسالة، التي قرأتها نيابة عنه وزيرة البريد، من اختراق التظاهرات السلمية من أي طرف غادر سواء كان داخلي أو خارجي.

ووصف بوتفليقة التظاهرات بتميزها بطابع سلمي.. موجهاً تحية لها.

يأتي هذا بينما من المقرر أن تخرج مسيرات حاشدة، الجمعة، في كامل ارجاء البلاد رافضة لترشح الرئيس.





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