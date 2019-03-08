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الأبرز ليوم الجمعة 2019/3/8

مخيم الهول يفيض بالنازحين.. وسوريا الديمقراطية تستكمل عمليتها

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 62 ألفاً نزحوا بسبب القتال ، وتدفقوا إلى مخيم الهول في سوريا ، ومن المتوقع توافد مزيد من النازحين .

وذكر تقرير للمنظمة الدولية أن "مخيم الهول تجاوز طاقته الاستيعابية بكثير ، وأكثر من 90% من الوافدين الجدد إلى المخيم ، هم من النساء والأطفال. 

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عراقية حاربت داعش فدمر منزلها

أم مؤيد العراقية هي نموذج آخر من النساء اللواتي كان لهن دور بارز  بين النساء ، ف تـَستذكر لنا  المعارك التي دارت في منطقتها بين القوات العراقية وافراد تنظيم داعش قبل بضعة سنوات ، ودورها في إسنادهم ورفع همم للمقاتلين ، ليتسنى لهم صد أشرس الهجمات الإرهابية ، لكن بعد احتلال المحافظة من قِبل افراد داعش  أقدم مسلحو التنظيم الارهابي على تفجير منزلها.

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تقرير حقوقي : انتهاكات الحوثيين مستمرة

كشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في جنيف ، توثيق آلاف الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الموالية لطهران في مدينة تعز منذ بدء الأزمة .

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