مسجد الشيخ زايد يدخل لائحة أشهر الأماكن السياحية في العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (Stasher)

نشر موقع "Stasher‎" قائمة بأكثر الأماكن والمتاحف جذبا للسياح في العالم، والتي ضمت ساحة إسبانيا في مدينة إشبيلية ومسجد الشيخ زايد في الإمارات العربية.

وفي التفاصيل، فقد احتلت ساحة إسبانيا في مدينة إشبيلية، الموقع الأول في هذا التصنيف، بحصولها على 8.13 نقطة. وجاءت في المرتبة الثانية قمة ماترهون في سلسلة جبال الألب بسويسرا، والتي حصلت على 8.08 نقطة. أما المرتبة الثالثة فقد كانت من نصيب متنزه "بوي دو فو" التاريخي غرب فرنسا الذي حصل على 7.99 نقطة. واحتل مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي المركز الخامس في هذا التصنيف بـ 7.78 نقطة.

ومن الملاحظ أن متحف الإرميتاج في مدينة بطرسبورغ الروسية جاء في المركز الـ 25 بـ 6.95 نقطة، وأصبح الموقع الروسي الأكثر شهرة في العالم على موقع المذكور.

وتجدر الاشارة الى أن الخبراء أخذوا بعين الاعتبار، في تصنيف أكثر المواقع السياحية جذبا في العالم، معايير السلامة وقرب الأماكن من المطارات وشعبيتها وشهرتها على موقع إنستغرام "المتخصص" بصور المواقع السياحية.

مصدر الصور: sayidaty

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