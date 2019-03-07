مايكل كوهين ينفي شهادته أمام الكونغرس عام 2017

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

قدَّم محامي الرئيس دونالد ترامب السابق، مايكل كوهين، دلائل تفيد بالكذب في شهادته أمام الكونجرس عام 2017 حول قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

و حسب قناة "سي إن إن" الأمريكية فقد قدَّم "كوهين" تلك الدلائل في جلسة مغلقة أمام لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب الأمريكي، على أن يدلي بتصريحات عقب الانتهاء من الجلسة.

وكان كوهين قال في شهادته أمام الكونغرس منذ أيام إن الرئيس ترامب طلب منه تهديد العديد من الأشخاص والمؤسسات خلال عقد من العمل معه.

أضاف أنه ساعد ترامب على إطلاق موقع «shouldtrumprun.com» الذي لعب دورا بارزا في إطلاق حملة دونالد ترامب الرئاسية آنذاك، مشيرا إلى أنه شارك في إطلاق حملة الرئيس ترامب الانتخابية.

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