لائحة عاملين جديدة لسكك حديد مصر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بدأت هيئة سكك حديد مصر في إعداد لائحة عاملين جديدة بدلا من اللائحة الحالية، وذلك بهدف تشديد العقوبات على سائقي القطارات، الذين يثبت تعاطيهم المواد المخدرة.

ويأتي هذا التطور بعد أيام قليلة على الحادثة التي شهدتها محطة رمسيس في القاهرة، وأودت بحياة 22 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين بجروح.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مسؤولة قولها إن اللائحة أعدت بناء على تكليف، هشام عرفات، وزير النقل المستقيل في أعقاب الحادث، مضيفا أنها تتضمن عقوبة "الفصل" في حال إثبات إدمان أي موظف تعاطي المخدرات.

وكانت التحقيقات وجدت آثار مخدر "الإستروكس" لدى عامل المناورة المرافق للجرار رقم 3202، المتسبب في الحادث.

وقالت وسائل إعلام إن اللائحة الجديدة ستتضمن عقوبات ضد العاملين المخالفين لتعليمات قواعد العمل بالهيئة.

وبدأت الهيئة دراسة مقترح لتشديد عقوبة تعاطي المخدرات لتصل إلى الفصل بدلا من الإيقاف المؤقت.

كما تضم اللائحة أمر تفعيل التفتيش المفاجئ وسحب العينات العشوائية لتحليل المخدرات من موظفي الهيئة، بمن فيهم السائقون.

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