قوات الشرعية اليمنية تحرر مواقع جديدة في صعدة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حررت قوات الشرعية اليمنية مواقع جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي في محافظة صعدة، شمالي اليمن.

وقال بيان للجيش "إن قوات الجيش الوطني بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، واصلت تقدماتها الميدانية، في مديرية رازح بمحافظة صعدة".

وأوضح البيان، أن قوات الجيش تمكنت من تحرير مناطق جديدة في منطقة "مسن القد"، "عقب معارك تكبدت خلالها مليشيا الحوثي خسائر بشرية كبيرة في الأرواح والعتاد".

وسيطرت قوات اللواء السابع حرس حدود والسادس والواجب بقيادة قائد محور رازح العميد بشير الشرعبي، آثر معارك على قرى "شعبان"، و"غمار"، و"معتق"، و"سوار بني معين"، وجبل "الأذناب" في منطقة "مسن القد"، حسبما أفاد البيان.

وذكر البيان، أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارة جوية عدداً من عناصر الحوثيين، "أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد مواقع الجيش، مما أسفر عن مقتل ستة منهم، كما دمرت المقاتلات بغارة أخرى مخزن أسلحة للمليشيا في المنطقة ذاتها، واستهدفت غارة ثالثة عيار 23 للمليشيا في منطقة بني معين".

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