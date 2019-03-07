قتلى من الحشد الشعبي في كمين بجنوب الموصل

أخبار الآن | الموصل - العراق - (أ ف ب)

أفادت وكالة فرانس برس أن ستة افراد من قوات الحشد الشعبي قتلوا وأصيب نحو ثلاثين آخرين بجروح في كمين مسلح استهدف موكبا لهم على طريق الموصل شمالي العراق، وهي منطقة استعادتها القوات الأمنية العراقية من تنظيم داعش في 2017

وأضافت الوكالة أنه لم تعلِن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

ويأتي هذا الهجوم في وقت تشنّ فيه قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة حملة عسكرية لطرد داعش من آخر معاقله في شرق سوريا.



وقال قائمقام بلدة المخمور رزكار محمد لوكالة فرانس برس إن "هذا الاعتداء هو الأول من نوعه في المنطقة بعد التحرير".

وأضاف أن "المنطقة جداً واسعة ومفتوحة، وأنهم سبق وحذروا القوات الموجودة أنها لم تمشّط بالكامل"، لافتا إلى أن القوات الأمنية انتشرت في المنطقة لملاحقة المسلحين.

وكان العراق أعلن في نهاية العام 2017 دحر تنظيم داعش الذي سيطر لأكثر من ثلاث سنوات على ما يقارب ثلث مساحة البلاد حيث أعلن الموصل عاصمة له في العراق.

لكنّ مقاتلي داعش ما زالوا يمتلكون خلايا نائمة تنشط في بعض الأحيان وخصوصاً في المناطق الصحراوية الحدودية مع سوريا.

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