فوتيل: لا ضغوط علينا للانسحاب من سوريا

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (أ ف ب)

قال الجنرال الأمريكي جوزيف فوتيل، المشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، إنه لا يواجه أي ضغط لسحب القوات من سوريا في أي موعد محدد.

وأضاف فوتيل أن ما يقود مسار الانسحاب هو مهمة الولايات المتحدة المتمثلة في هزيمة تنظيم داعش، مضيفا أن بلاده تريد التأكد من حماية قواتها.

وتابع قائلا "لا أتعرض في الوقت الحالي لضغط للوفاء بموعد".

وأبلغ الجنرال جوزيف فوتيل لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي أنه ما لم يتم التعامل مع داعش وأيديولوجيته بشكل صحيح، فسوف يزرع بذور التطرف العنيف في المستقبل.

وقدم تقييم فوتيل فحصاً فعلياً لتأكيد الرئيس دونالد ترمب المتكرر في الأسابيع الأخيرة أن داعش قد تعرض للهزيمة وفقد 100 في المائة من مناطق سيطرته، التي غطت في وقت من الأوقات منطقة شاسعة تمتد من سوريا والعراق.

وقال فوتيل إن داعش يمتلك الآن أقل من ميل مربع واحد، لكنه احتفظ بهذه القطعة من الأرض لعدة أسابيع.

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