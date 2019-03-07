عبدالله بن زايد: الإمارات حريصة على دور عربي في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، اليوم الأربعاء، حرص بلاده على وجود دور عربي في سوريا سياسيا أو أمنيا، وذلك برغم اختلاف الإمارات مع منهج الحكومة السورية في انتهاج الكثير من الخطوات داخليا.

وأوضح في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن "هناك تعاون مع روسيا وآخرين لبحث احتواء سوريا، بحيث تكون جزءا من المنطقة العربية والدور والجهد العربي".

وأضاف الشيخ عبدالله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف: "نحن الآن أمام تطور نشهده بزيادة النفوذ التركي والإيراني وغياب الدور العربي، ونعتقد أن هذا الغياب غير مقبول".

وأشار إلى أن "الإمارات قررت إعادة فتح سفارتها في دمشق لبدء مسيرة إعادة سوريا إلى حضنها العربي"، مضيفا أن ذلك يتطلب أيضا دورا من الأطراف العربية وفي دمشق، للعمل سويا من أجل دور سوري عربي.

وعن العلاقات بين أبوظبي وموسكو، قال الوزير الإماراتي إن العلاقات بين الإمارات وروسيا تواصل الازدهار، مشيرا إلى أنه "يتطلع لمزيد من التعاون الثقافي بين البلدين".

وأوضح وزير الخارجية الإماراتي: "نتعاون مع روسيا في مواجهة التحديات التقليدية والحديثة"، مضيفا: "هناك تزايد في أعداد السياح الروس في الإمارات وارتفاع في نسبة التجارة المتبادلة".



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