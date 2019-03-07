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صحافيون ومحامون جزائريون يدعمون الاحتجاجات

أخبار الآن | الجزائر - الجزائر (أ ف ب)

خرج مئات الصحافيين إلى شوارع وسط العاصمة الجزائرية اليوم، لمطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي عن منصبه بعد 20 عاما في السلطة.

وتواجه السلطات الجزائرية اختبارا آخرا، وهو دعوة على الإنترنت "لمسيرة العشرين مليون" غدا الجمعة.

وتشكل الاضطرابات أكبر تحد حتى الآن لبوتفليقة ودائرة المقربين منه والتي تتضمن أعضاء في الجيش والمخابرات وكبار رجال الأعمال.

ولم يتحدث بوتفليقة في أي فعالية عامة منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، ولا يزال في مستشفى بجنيف.

 

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