شباب_crew | حريق منزل في جرش يودي بحياة طفلة (فيديو حصري)
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( شباب_crew )
أدى اشتعال حريق في أحد البيوت في محافظة جرش الأردنية إلى وفاة طفلة واصابة شخصين آخرين، الحريق الذي وصلت أعمدة الدخان الصادرة عنه عنان السماء بينما توجهت فرق الإطفاء لإخماده .
ووصل لأخبار الآن عبر مجموعة شباب_crew التابعة لصفحة أخبار الآن على فيسبوك فيديو للحظات الأولى من اشتعال الحريق في المبنى ، أرسلته إحدى العضوات والتي تدعى Ghfran Mohamd Kadri .
بينما صرحت مديرية الدفاع المدني في جرش بأنها تعاملت ، الخميس، مع حريق شب داخل منزل في منطقة الحدادة ، نتج عنه وفاة طفلة ، إثر تعرضها لحروق في مختلف أنحاء الجسم وإصابة اثنين آخرين بضيق في التنفس اثر استنشاقهما الغازات المنبعثة من الحريق .
ولا تزال أسباب الحريق غير واضحة .
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