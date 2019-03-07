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شباب_crew | حريق منزل في جرش يودي بحياة طفلة (فيديو حصري)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( شباب_crew  ) 

أدى اشتعال حريق في أحد البيوت في محافظة جرش الأردنية إلى وفاة طفلة واصابة شخصين آخرين، الحريق الذي وصلت أعمدة الدخان الصادرة عنه عنان السماء بينما توجهت فرق الإطفاء لإخماده .

ووصل لأخبار الآن عبر مجموعة شباب_crew التابعة لصفحة أخبار الآن على فيسبوك فيديو للحظات الأولى من اشتعال الحريق في المبنى ، أرسلته إحدى العضوات والتي تدعى Ghfran Mohamd Kadri .

 

بينما صرحت مديرية الدفاع المدني في  جرش  بأنها تعاملت ، الخميس، مع حريق شب داخل منزل في  منطقة الحدادة ، نتج عنه وفاة طفلة ، إثر تعرضها لحروق في مختلف أنحاء  الجسم وإصابة اثنين آخرين بضيق في التنفس اثر استنشاقهما الغازات المنبعثة  من الحريق . 

ولا تزال أسباب الحريق غير واضحة . 

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