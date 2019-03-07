تصريحات بترتيب فيلق القدس لزيارات الأسد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد نائب قائد فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، أن هذه القوات هي من جاءت برئيس النظام السوري إلى طهران.



وتسببت زيارة الأسد لطهران في 25 فبرايرالماضي، ولقائه بالمرشد علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني، في استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من منصبه، لكنه عاد وتراجع بعد بضعة أيام، حيث رفض روحاني استقالته.



وتقول وسائل إعلام إن ظريف لام روحاني على عدم إخباره بزيارة الأسد.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن إسماعيل قاآني، نائب قاسم سليماني، قوله: لدينا خلافات في وجهات النظر مع الحكومة.

وأشار قاآني إلى الصداقة التي تجمع سليماني بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قائلاً: فيلق القدس هو من جاء بالأسد إلى طهران، كان يعلم بالأمر مَن يجب أن يعلم به.





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