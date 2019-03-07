تخوف من ظهور سلالة جديدة من انفلونزا الطيور بمصر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

ذكرت تقارير صحفية، بأن الأوساط الطبية والحكومية في مصر، تتخوف من ظهور سلالة جديدة من انفلونزا الطيور، لم يثبت بعد أنها تنتقل إلى الإنسان.

وأكدت تلك التقارير وجود حالة من الاستنفار لدى وزارة الزراعة والقطاعات المعنية لحصار الفيروس المكتشف المسمى بـH5N2، وهو ناتج عن تزاوج الفيروسات H2N9 مع H2N5.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، الدكتور محمد القرش، إن الوزارة اكتشفت سلالة جديدة من فيروس انفلونزا الطيور داخل إحدى مزارع البط، لافتًا إلى أن النوع الجديد من الفيروس لم يثبت بعد أنه ينتقل من الطيور إلى الإنسان.

وأشار القرش، إلى أن الفيروس الجديد لا ينتقل نهائيًا من إنسان لآخر، لافتًا إلى أنه جرى حجر المزرعة محل الإصابة لتفادي انتقال العدوى منها إلى أماكن محيطة، وإعدام الطيور في المجازر المخصصة المحيطة بالمزرعة، ودفن

النافق بشكل كامل وفق أبعاد الأمان الحيوي، ثم تطهير المزرعة حتى لا تكون بؤرة إصابة.

وأوضح أنه يجري عمل استقصاء في عدة مناطق على مستوى الجمهورية للتأكد من عدم انتشار الإصابة، وتحصين كل الطيور في المزارع والبيوت المحيطة بالمزرعة على مسافة تسعة كيلومترات باللقاح المضاد للمرض لتلافي وجود أي إصابات.



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