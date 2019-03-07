تجدد الاحتجاجات في العراق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تجددت تظاهرات العراقيين العاطلين عن العمل في مدينة البصرة، احتجاجاً على نقص الخدمات والفقر والبطالة.

وذكرت وسائل إعلام أن السلطات العراقية استخدمت الرصاص الحي، والغاز المسيل للدموع لقمع المتظاهرين.



وأصيب بعض المتظاهرين الذين تعرضوا للغازات المسيلة للدموع، كما تم اعتقال العديد منهم.

وطالب المتظاهرون بإقالة محافظ البصرة ورئيس مجلس المحافظة، وتناقلت وسائل إعلام أنباء تشير إلى أن عدد المتظاهرين كان كبيرا ولا يمكن السيطرة عليه.

وتأتي هذه المظاهرة امتدادا للتظاهرات السابقة، التي طالبت بالحقوق المشروعة للمدينة.



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