تبادل إطلاق نار بين الأمن المصري وإرهابيين في الجيزة

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (وكالات)

ذكر التلفزيون المصري، اليوم الخميس، أن ضابطا جرح وقتل سبعة إرهابيين في تبادل لإطلاق النار بين قوة أمنية ومجموعة من المتشددين على الطريق الدائري غربي العاصمة القاهرة.



وكانت وزارة الداخلية أعلنت، في منتصف فبراير الماضي، أن قوات الأمن تمكنت من إحباط هجوم خطط له عناصر في تنظيم الإخوان الإرهابي في محافظة الجيزة غربي القاهرة.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك "صرح مصدر أمني أن عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية قامت بمحاولة استهداف قوى أمنية بعبوة بدائية الصنع في ميدان الجيزة".

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