السعودية تعلن اكتشاف غاز في البحر الأحمر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، اكتشاف كميات كبيرة من الغاز في البحر الأحمر.



يتزامن ذلك في وقت أعلنت شركة أرامكو السعودية، أنها تريد التنقيب عن الغاز في المياه غير العميقة في البحر الأحمر، وتستعد لانتاج الغاز الصخري في شمال المملكة.

وقال الفالح إن شركة أرامكو، ترى فرص استحواذ محتملة في مشاريع للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، وتسعى للاستثمار في جنوب أفريقيا، وتدرس مشروعاً للبتروكيماويات هناك.

وأرامكو تسيطر على احتياطيات من الغاز تزيد عن 8 تريليونات متر مكعب، وفقاً لنشرة الطاقة السنوية لشركة بي بي.

ووقعت الشركة السعودية، اتفاقا أولياً في مارس العام الماضي، منذ نحو عام مع رويال داتش شل للسعي إلى فرص في قطاع الغاز العالمي في إطار خطط السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لتنويع اقتصادها.

وتسعى المملكة العربية السعودية إلى زيادة استخدام الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء المحلية، وبذلك تخفض كميات النفط التي تستخدمها في تشغيل محطات الكهرباء بما يتيح لها كميات أكبر من الخام للتصدير.

اقرا: الجبير في باكستان لبحث الوضع الإقليمي