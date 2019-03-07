الرئاسة التونسية تمدد حالة الطوارئ في البلاد

أخبار الآن| تونس - تونس - (د ب ا)

أعلنت الرئاسة التونسية، الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر آخر، حتى الخامس من شهر أبريل(نيسان) المقبل.

وأفادت الرئاسة في بيان لها أن قرار التمديد جاء بعد استشارة رئيسي الحكومة والبرلمان، على أن يبدأ سريانه اليوم الخميس السابع من مارس (آذار).

واستمرت تونس في التمديد بحالة الطوارئ منذ التفجير الإرهابي الذي نفذه انتحاري في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 واستهدف حافلة للأمن الرئاسي بوسط العاصمة، ما أسفر عن سقوط 12 قتيلاً في صفوف أفراد الأمن بالإضافة الى منفذ العملية.

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