الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حررت قوات الجيش اليمني، مواقع استراتيجية، في جبهة دمت شمال محافظة الضالع جنوب البلاد، عقب معارك تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي 20 قتيلاً وجريحا.



وفي جهة أخرى من البلاد اقتحمت ميليشيات الحوثي منطقة العبيسة وعدداً من القرى المجاورة شمال شرقي مديرية كشر بمحافظة حجة، وذلك بعد قصف عنيف بالدبابات والصواريخ استمر لعدة أيام، وأدى إلى تدمير وإحراق عدد من القرى وتشريد أكثر من 2000 أسرة.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية حررت خلال تلك المعارك، تبة "الثعيل"وموقع "المرحوبة الصغرى" في منطقة الحقب، جنوب مديرية دمت.

وقال إن المعارك أسفرت عن مصرع عدد من عناصر الميليشيا بينهم القيادي الميداني المدعو جراح محمد مهدي الشهاري، وجرح 8 آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار باتجاه مدينة دمت.

وواصلت قوات التحالف إمداد قبائل حجور بالمؤن والمواد الغذائية والطبية واللوجستية، وتحديداً في مديرية كشر المحاصرة من قبل الحوثيين.

كما نفذت طائرات التحالف، الليلة الماضية، عملية إنزال جوي هي السابعة منذ بدء المواجهات، حيث أنزلت، بحسب مصادر محلية، كميات من الأدوية والأغذية، ومواد الإيواء للسكان الذين تضررت منازلهم نتيجة القصف العنيف الذي تشنه الميليشيات على قرى المنطقة.



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