البيسري مديراً عاماً للأمن العام اللبناني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

جدد مجلس الوزراء تعيين العميد الياس البيسري مديرا عاما للأمن العام بالوكالة لمدة سنة إصافية.



وكان البيسري شغل المنصب الصيف الماضي بعد تقاعد العميد الركن رولان أبو جودة.

ويتولى المدير العام بالوكالة مهام المدير العام عند غيابه بإجازة قانونية أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.



يُذكر أنّ هذا المنصب موجود قانونا في هيكلية المديرية ويُعيّن بمرسوم من مجلس الوزراء، وهو يشغل مهام المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في حال سفر الأخير.





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