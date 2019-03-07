الأبرز ليوم الخميس 2019/3/7

داعش والهزيمة الكبرى بدل الملحمة المزعومة

الملحمة ينصرف معناها الأصلي إلى الحرب، يُنتصر فيها انتصارا كبيرا، ما ينتج عنه إنشاء واقع جديد مغاير تماما لما كان سائدا قبل تلك الملحمة. فالملحمة أعمال حربية جبّارة يقوم بها أبطال أقوياء في حيّز زمني قياسي تُكلَّل بانتصارات استثنائية وغير مسبوقة على عدوّ تُجبره على تجرّع مرارة الهزيمة فينتج عن ذلك واقع جديد.

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والدة أحد مسلحي داعش تروي تفاصيل معاناتها في الموصل

أم حسام والدة واحد من مسلحي داعش .. تروي تفاصيل معاناتها بعد أن فشلت في ثني ابنها عن الانضمام إلى التنظيم حيث تركت عائلتُها بأكملها مدينة َالموصل لتتجه إلى مناطق أخرى أكثر أماناً.

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متحف النسيج المصري يكرّم المراة بعد 100 عام على تأسيسه

في القاهرة احتفل متحف النسيج المصري في شارع المعز التاريخي بيوم المرأة العالمي تحت عنوان "الأيدى الناعمة المرأة المصرية في مائة عام" ،كما تضمنت الاحتفالية إقامة معرضًا للحرف التراثية أمام المتحف يشارك فيه مايقرب من عشرين سيدة من مناطق مصر المختلفة.

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