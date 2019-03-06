جريمة مروعة في العراق.. اغتصاب ابنة الـ 3 سنوات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كثيراً ما نسمع بالجرائم المروعة، الا أن ما حصل بالعراق من الصعب تخيله حتّى، فقد استفاق أهل مدينة الموصل على خبر اغتصاب طفلة عمرها 3 سنوات من قبل شخص يبلغ من العمر 39 عاماً.

وعلى اثر عملية الإغتصاب جرى نقل الطفلة " نور" إلى المستشفى لإسعافها ومعالجتها حيث خضعت لعمليتين جراحيتين.

وبعد ساعات من الحادثة، ألقت الشرطة القبض على مشتبه به وهو من جيران الضحية، وقد اعترف بأنه هو من أقدم على اغتصابها من خلال استدراجها بواسطة حلوى.

ووفق المعلومات، أخذها الجاني إلى منزل مهجور وهناك قام بتوثيق قدميها ويديها واغتصبها وتركها غارقة بالدماء.

وقد تصاعدة ردات الفعل الشعبية من قبل أهل الطفلة وسكان المدينة الذين طالبوا بإنزال أقصى العقوبات بحق الحاني من خلال إعدامه في موقع الجريمة.

مصدر الصورة: elwatannews

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