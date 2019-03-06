توقيف متهمين جدد في حادث محطة رمسيس

أخبار الآن| القاهرة - مصر - (وكالات)

قررت النيابة العامة المصرية حبس 5 أشخاص جدد من بينهم مدير تشغيل القطارات بمحطة مصر، على ذمة التحقيقات التي تجرى بشأن الحادثة، التي أودت بحياة 22 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين بجروح.

وكان حريق هائل قد نشب من جراء اصطدام جرار القطار بـ"صدادة حديدية" في محطة رمسيس التي تعرف باسم محطة مصر، وهي المحطة المركزية للقطارات بالقاهرة، لينفجر خزان الوقود في القاطرة الرئيسية.

وذكر بيان للنيابة أنه تقرر حبس كلا من مدير تشغيل القطارات بمحطة مصر وناظر "حوش أبو غاطس" وملاحظ "مناورة أبو غاطس" و2 من ملاحظي تشغيل القطارات على ذمة التحقيقات في حادث الجرار بمحطة سكك حديد مصر.

وكشف بيان سابق للنيابة أنه تم استدعاء 38 من مسؤولي الهيئة والمهندسين والمشرفين والعمال من كل قطاعات التشغيل والصيانة والأمن الصناعي ومسؤولي الكاميرات والإدارة المركزية للرقابة على التشغيل والحماية المدنية لاستجوابهم.

المزيد:

بعد كارثة "قطار رمسيس".. حادثة جديدة تهزّ مصر بمقتل 6 أشخاص